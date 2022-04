Bullismo, la polizia nelle classi a Grosseto: «Iniziativa importante, partecipazione senza precedenti»

Bullismo, la polizia nelle classi a Grosseto. Il progetto per prevenire il fenomeno: «Iniziativa importante, partecipazione senza precedenti»

BULLISMO, LA NUOVA INIZIATIVA A GROSSETO- Nuova iniziativa per prevenire bullismo e Cyberbullismo. Questa volta siamo a Grosseto, dove, stando a quanto riportano anche i colleghi de “ilgiunco.net”, il Liceo Antonio Rosmini ha voluto promuovere due incontri che hanno visto come protagonisti ben 500 studenti. Il progetto è coordinato da Simona Bernabei, referente di Istituto per il bullismo e cyberbullismo.

“Alla base della progettazione dei due incontri è la convinzione che solo un’efficace informazione e formazione possono consentire una corretta azione di prevenzione – spiegano dal Rosmini -. A questo scopo si rivela indispensabile la collaborazione di tutti gli interlocutori: la scuola, le famiglie e le forze dell’ordine. È opportuno sottolineare a questo proposito la competenza e la sensibilità con cui la Polizia di Stato di Grosseto collabora da sempre con le scuole e in particolare con il Liceo Antonio Rosmini: parlare e confrontarsi per essere informati, comprendere e prevenire”.

