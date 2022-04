Anticipazioni Un Posto al Sole: ecco cosa accadrà nella puntata di oggi

Torna l’appuntamento serale su Rai 3 de Un Posto al Sole, la soap napoletana che racconta le storie dei condomini di Palazzo Paladini. Scopriamo cosa accadrà nella puntata di stasera 8 aprile.

A casa Rosato sta per scatenarsi un uragano a causa del ritorno improvviso di Fabrizio, il quale, partito per Milano, è ritornato Napoli, portando con se brutte notizie. Purtroppo qualcosa di molto grave è successo durante la sua assenza e novità inaspettate e clamorose, rischiano di far crollare la già vacillante serenità della Giordano.

Marina sarà costretta a dover scegliere: allontanarsi da Napoli oppure da suo marito. Intanto Roberto continua la sua lotta per riconquistare la sua ex moglie. Chissà se questa sera ci saranno dei risvolti definitivi.

Bianca purtroppo è ancora vittima di un gioco pericoloso che ha adescato la ragazzina su Internet, e tutto questo a causa di una decisione inaspettata della Poggi. Intanto Angela sceglierà di ripartire, nonostante suo marito sia contrario. Tutto questo farà passare in secondo piano i problemi della piccola Bianca, risultata quasi invisibile agli occhi dei suoi genitori, sempre in conflitto tra di loro.

Ultimo protagonista della anticipazioni un posto al sole Alberto, che dopo aver dopo aver passato la giornata con lui, riaccompagnerà Federico a casa della madre. Faccia a faccia con la Clara, scoprirà che lei gli ha tenuto nascosta un’importante verità. Alberto andrà su tutte le furie. Chissà di quale segreto si tratta, e se a farne le spese sarà di nuovo il piccolo Federico…