PNRR, Camera vota fiducia al decreto: di cosa si tratta

di Antonio Jr. Orrico

Un altro passo compiuto dal Governo. La Camera ha ufficialmente approvato la fiducia sul decreto relativo al PNRR, una norma che tiene insieme moltissimi interventi diversi. Tra questi ultimi, il più discusso è sicuramente l’intervento arrivato ieri che permetterebbe alle associazioni pro vita e antiabortiste di avere un posto nei consultori. I voti favorevoli sono stati 185, i contrari 115 e gli astenuti quattro. Le opposizioni hanno fermamente contestato il decreto, e infatti la forbice è stata molto corta.

In particolare, il PD e il Movimento 5 Stelle si sono concentrati sia sulla questione dei consultori che sugli altri provvedimenti contenuti nei 46 articoli. Come suggerisce anche il nome, il PNRR sarà l’oggetto del decreto, e quindi dei miliardi di euro ricevuti dall’Europa: si rafforza la struttura che mette le decisioni in mano a Palazzo Chigi, e che in teoria dovrebbe permettere decisioni più rapide. Il decreto introduce la patente a punti per i cantieri edili, con l’obiettivo di impedire alle aziende che non rispettano le misure di sicurezza di operare.

Ci sono anche delle misure sulla sanità: si agevolano le assunzioni, ma con contratti a tempo determinato. La norma più controversa è, senza dubbi, quella aggiunta all’ultimo da Fratelli D’Italia. Si prevede che i consultori possano avvalersi anche delle associazioni del terzo settore che hanno una “qualificata esperienza nel sostegno alla maternità“. Una definizione che include tutta la galassia di associazioni pro vita che si schierano contro il diritto di scegliere l’interruzione di gravidanza volontaria.

PNRR: il comportamento delle opposizioni

Il Partito Democratico, nel frattempo, è partito all’attacco, intervenendo in Aula sul PNRR tramite la sua deputata Maria Cecilia Guerra.

“A questo provvedimento sconclusionato e pasticciato voteremo no. Ci sarà un taglio molto forte alla sanità, di un miliardo e 200 milioni, tolti dai fondi per ospedali sicuri. E infatti tutte le Regioni, anche quelle di centrodestra, hanno protestato.” ha dichiarato Guerra.

Gianmauro Dell’Olio, esponente del M5S in commissione Bilancio, ha attaccato il Governo sul PNRR.

“Il governo si illude di ovviare ai ritardi nello stato di avanzamento del PNRR accentrando tutto, mettendo sotto la responsabilità del ministro Fitto la cabina di regia del PNRR, la Zes unica, le risorse del Fondo di sviluppo e coesione. Il governo deve gestire un Paese, non giocare d’azzardo con i soldi degli italiani e degli europei.“

Per la Lega, invece, il Governo non ha nulla di cui preoccuparsi. “La Commissione europea ha accertato che l’Italia è il primo Paese in Europa sullo stato di attuazione del crono programma del PNRR. Un conto è essere primi in una gara sui centro metri e altro essere primi addirittura nella maratona.” ha dichiarato Nicola Ottaviani.

Anche Forza Italia, con Vito De Palma, ha difeso il provvedimento: “Ci sono misure molto importanti, a partire dalla sicurezza sul lavoro, con tre disposizioni che vogliono incidere sul settore degli appalti e dei subappalti sia per quanto riguarda la retribuzione dei lavoratori, sia sotto il profilo della tutela e della sicurezza dei lavoratori impiegati.“