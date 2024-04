Pellezzano, premio per l’innovazione circolare in cartiera

di Rita Milione

«𝐋’𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐚 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐨𝐧𝐞 𝐦𝐨𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐬𝐯𝐢𝐥𝐮𝐩𝐩𝐨 𝐞 𝐩𝐢𝐥𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞𝐜𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐚».

𝐏𝐞𝐥𝐥𝐞𝐳𝐳𝐚𝐧𝐨: Il riciclo di carta e cartone come motore di sviluppo e pilastro della transizione ecologica del Paese Italia. Di questo e altro si è discusso, questa mattina, a Pellezzano presso la “𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞𝐬𝐚𝐫”: , azienda leader nel settore dell’economia circolare di carta e cartone.

“Nell’ambito della 𝐏𝐚𝐩𝐞𝐫 𝐖𝐞𝐞𝐤, proprio alla 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞𝐬𝐚𝐫 esprimo, a nome mio personale e dell’intera Amministrazione Comunale, le più vive congratulazioni – dichiara il Sindaco Francesco Morra – per essere stata insignita con il 𝑷𝒓𝒆𝒎𝒊𝒐 𝒑𝒆𝒓 𝒍’𝑰𝒏𝒏𝒐𝒗𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒐𝒍𝒂𝒓𝒆 𝒊𝒏 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂, il cui concorso è stato lanciato da 𝐂𝐨𝐦𝐢𝐞𝐜𝐨 e 𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐚𝐫𝐭𝐚. Un riconoscimento di prestigio che la colloca tra le migliori aziende a livello nazionale nel riciclo di carta e cartone”.

“Come Sindaco di Pellezzano, sento il dovere di ringraziare il Vice Presidente della Regione Campania 𝐅𝐮𝐥𝐯𝐢𝐨 𝐁𝐨𝐧𝐚𝐯𝐢𝐭𝐚𝐜𝐨𝐥𝐚, il Sindaco di Salerno 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐍𝐚𝐩𝐨𝐥𝐢 il direttore generale Comieco 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐚𝐥𝐛𝐞𝐭𝐭𝐢 e 𝐥’𝐎𝐧. 𝐏𝐢𝐞𝐫𝐨 𝐃𝐞 𝐋𝐮𝐜𝐚 𝐃𝐞𝐩𝐮𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐏𝐃, che sono intervenuti per rendere i saluti delle istituzioni che rappresentano”.

“Un ringraziamento che si estende anche al Past President Comieco Piero Capodieci, al direttore generale Assocarta Massimo Medugno, all’Amministratore delegato Cartesar Carlo De Iulis, all’Enviromental Engineer Cartiera Ciacci Marco Guerra e al Group Chief Procurement Officer RDM Group Guido Vigorelli, che si sono occupati dell’approfondimento dei temi sull’economia circolare e delle premiazioni conferite alle aziende del settore che meglio si sono distinte in questi particolari processi di sviluppo. Presenti per far visita al ciclo produttivo anche gli alunni dell’IC Pellezzano“.

La transizione ecologica passa necessariamente attraverso questi modelli circolari dei materiali riciclabili come carta e cartone. Una sfida che si traduce anche come tutela dell’Ambiente e preservazione del nostro amato Pianeta Terra.