Pellezzano, al via i lavori per l’efficientamento energetico degli alloggi E.R.P.

di Rita Milione

Ieri, giovedì 4 aprile, sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria per l’efficientamento energetico degli alloggi E.R.P. presso l’ex area dei prefabbricati di Capriglia e Coperchia. Un intervento che ammonta a circa 761mila euro, finanziato dalla Regione Campania che ha trasferito questa somma al Comune di Pellezzano per consentire il programma di recupero di 24 alloggi di edilizia residenziale pubblica situati in questa zona.

“Vorrei ricordare – comunica il Sindaco Francesco Morra – che il Comune di Pellezzano, insieme a soli altri tre della Provincia di Salerno (Cava de’ Tirreni, Battipaglia e Pagani) risulta tra quelli selezionati ad aver ricevuto questo importante finanziamento grazie al quale possiamo provvedere al recupero di 24 alloggi di edilizia residenziale pubblica situati nell’ex area dei prefabbricati alle frazioni di Capriglia e Coperchia“.

“Sento il dovere – continua il Primo Cittadino – di rivolgere un ringraziamento al nostro ufficio tecnico, ai progettisti arch. Nicola Mottola e arch. Carmine Mottola (sicurezza), al direttore dei lavori nonché rup arch. Alfonso Landi e al coordinatore della sicurezza arch. Gerardo Napoli che, attraverso le loro competenze e professionalità, hanno redatto progetti di una validità tale da consentire ai competenti uffici regionali di renderli meritevoli del necessario finanziamento utile ad eseguire gli interventi indicati”.

I lavori, come da programma dovranno concludersi entro il 30 novembre prossimo.