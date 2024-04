Pellezzano, proseguono lavori di messa in sicurezza a Coperchia

di Antonio Jr. Orrico

Continuano, a Pellezzano, i lavori di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del Vallone Murcolo della frazione Coperchia. L’intervento in questione è stato finanziato con l’utilizzo del contributo di 1.062.869,24 € assegnato al Comune di Pellezzano con Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero degli Interni.

Ad annunciarlo, tramite la sua pagina Facebook, ci ha pensato lo stesso sindaco di Pellezzano, Francesco Morra. Il sindaco ha pensato di aggiornare i cittadini sullo stadio dei lavori.