Eboli, esce nudo da un camerino e mostra genitali: denunciato

di Antonio Jr. Orrico

Ad Eboli, si è verificato un fatto spiacevole. Un uomo, mentre si trovava al centro commerciale Le Bolle, situato fuori città, ha commesso atti osceni in luogo pubblico. Il giovane sarebbe uscito dal camerino di un esercizio commerciale completamente nudo, mostrando i genitali a due minori.

Fermato, il ragazzo ora è accusato di atti osceni in luogo pubblico e di atti contrari alla pubblica decenza, come riporta La Città. Sono in corso nuovi accertamenti.