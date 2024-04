Salerno, problemi trasporto pubblico: turisti appiedati

di Antonio Jr. Orrico

Problemi di non facile risoluzione. Disagi per gli abitanti di Salerno e per i turisti si vivranno in città, a causa di un servizio di trasporto pubblico ancora a metà, anche nei prossimi giorni festivi del 25 aprile e del primo maggio. Sarà un periodo molto difficile, soprattutto perché in concomitanza di due festività fondamentali per la stagione turistica.

Come riportato dal quotidiano “Il Mattino”, se da un lato l’assessore alla mobilità del Comune di Salerno, Rocco Galdi, cerca soluzioni alternative per evitare il caos anche durante il prossimo ponte di aprile in cui ci si aspetta lo stesso pienone di Pasqua in città, dall’altro lato i sindacati sono già pronti ad affrontare le giornate come una qualsiasi domenica in cui saranno attive soltanto alcune linee urbane di Busitalia: la “A” (Vinciprova-Torrione-Giovi); “B” (Vinciprova-Brignano-Casa Manzo); linea 2 e 20 (Vinciprova-Sordina); 13 (Pastena-Giovi-Ogliara); 25 (Vinciprova-ospedale); 39 (Vinciprova-via Seripando); 40 (S.Eustachio).

Si tenterà di ovviare al problema che affligge la città.