Nelle scuole del Cilento nuovi laboratori audiovisivi

di Pasquale Corvino

Portare il cinema a scuola come strumento di racconto, memoria e partecipazione: è questo l’obiettivo di un nuovo progetto educativo che prende vita nel Cilento e che coinvolge studenti dagli istituti comprensivi del territorio.

L’iniziativa, avviata a fine gennaio e destinata a proseguire per l’intero anno scolastico, propone un percorso di educazione all’immagine e alfabetizzazione audiovisiva rivolto a bambine e bambini, ragazze e ragazzi dai 5 ai 13 anni, con il coinvolgimento attivo di docenti, operatori culturali e comunità locali.

Il cinema diventa così uno strumento per raccontare il territorio, recuperare la memoria collettiva e sviluppare una nuova consapevolezza culturale, attraverso attività che intrecciano creatività, partecipazione e linguaggi contemporanei.

Laboratori creativi tra cinema, animazione e gioco

Il percorso prevede laboratori di storytelling, cinema partecipativo, stop-motion, game design e cineforum, offrendo agli studenti l’opportunità di sperimentare in prima persona i processi creativi legati alla produzione audiovisiva.

Attraverso il cinema partecipativo, i ragazzi sono coinvolti in tutte le fasi della realizzazione di un cortometraggio: dalla scrittura alla ripresa, fino al montaggio, diventando autori consapevoli di storie ispirate al proprio vissuto e al contesto in cui abitano.

Il laboratorio di stop-motion consente invece di trasformare paesaggi, tradizioni e memorie locali in narrazioni animate, utilizzando materiali semplici e tecnologie accessibili, con un approccio ludico ma altamente formativo.

Con il modulo dedicato all’audiovisivo e al game design, il territorio diventa scenario di esperienze interattive, in cui immagini, suoni e scelte narrative rendono gli studenti protagonisti attivi del racconto.

Educazione allo sguardo e memoria dei luoghi

Accanto alle attività laboratoriali, grande attenzione è riservata alla visione consapevole: gli studenti imparano a leggere un film, a discuterlo e a collegarlo alla propria esperienza, sviluppando capacità di analisi, ascolto e confronto.

Uno degli aspetti più significativi del progetto è il lavoro sulla memoria storica e sull’identità dei luoghi. Film di famiglia, fotografie e testimonianze entrano a scuola e diventano materia viva per la costruzione di racconti audiovisivi, favorendo il dialogo tra generazioni e restituendo valore alle storie delle comunità locali.

Le attività si svolgono in classe, in spazi culturali e nelle sale cinematografiche, rafforzando il legame tra scuola e territorio e rendendo l’esperienza educativa ancora più immersiva.

Le scuole coinvolte

Il progetto coinvolge studenti di diversi istituti comprensivi del Cilento, con plessi distribuiti tra Omignano, Gioi, Ogliastro, Prignano, Sessa Cilento, Moio della Civitella, Centola, Palinuro e Foria.

L’iniziativa si inserisce in un contesto complesso, caratterizzato da territori ampi e articolati, e rappresenta una scelta educativa orientata a garantire pari opportunità formative anche nelle aree interne.

Il progetto è promosso nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola e nasce da una rete di soggetti culturali e istituzionali che operano sul territorio, confermando il valore di un’azione condivisa capace di unire educazione, cultura e comunità.