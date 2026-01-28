Capitale di rischio e competitività europea nell’era dei nuovi dazi

di Pasquale Corvino

Il ritorno di politiche economiche più aggressive negli Stati Uniti, caratterizzate da dazi, sussidi selettivi e interventi pubblici mirati a proteggere settori strategici, sta ridisegnando gli equilibri del commercio internazionale e ponendo nuove sfide all’Unione europea.

Secondo un’analisi accademica nel campo della finanza d’impresa, l’attuale contesto globale evidenzia l’emergere di un modello di capitalismo fortemente orientato dall’intervento statale, nel quale il mercato resta formalmente aperto ma viene guidato da scelte politiche e industriali. In questo scenario si inserisce la strategia europea di rilancio del commercio regolato come risposta alle nuove tensioni geopolitiche.

Gli accordi commerciali recentemente siglati dall’Unione europea con aree economiche di grande peso, come il Sud America e il subcontinente indiano, rappresentano non solo strumenti di apertura dei mercati, ma vere e proprie mosse geopolitiche per diversificare le relazioni economiche, difendere l’export e ridurre la dipendenza dai grandi poli globali.

Tuttavia, la competitività europea non può fondarsi esclusivamente sull’estensione delle relazioni commerciali. Il nodo principale resta interno e strutturale. In un contesto internazionale sempre più competitivo, l’Europa rischia di rimanere vulnerabile se il proprio sistema produttivo continua a scontare debolezze storiche.

Tra queste, emerge con forza il tema della sottocapitalizzazione delle imprese, particolarmente evidente in Paesi come l’Italia. I principali indicatori europei sull’innovazione collocano il sistema produttivo italiano sotto la media dell’Unione, soprattutto per quanto riguarda la crescita di lungo periodo, la produttività e gli investimenti privati in ricerca e sviluppo.

I dati macroeconomici mostrano come la produttività del lavoro sia rimasta sostanzialmente stagnante negli ultimi decenni, mentre altre economie avanzate hanno registrato progressi più significativi. In questo quadro, il capitale di rischio assume un ruolo centrale.

Il rafforzamento patrimoniale delle imprese, sostenuto da un quadro normativo coerente e da incentivi fiscali stabili, rappresenta una leva decisiva per favorire la crescita dimensionale, l’innovazione e la capacità di competere sui mercati internazionali. Il capitale di rischio non è soltanto uno strumento finanziario, ma un fattore di autonomia strategica per il sistema economico.

Questi temi saranno al centro di un confronto pubblico in programma a Roma, nel corso di un convegno dedicato alle sfide del 2026 tra imprese, innovazione e transizione, che vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e dell’economia.