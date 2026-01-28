Igor Protti torna in video per celebrare la vita

di Pasquale Corvino

Igor Protti non è mai stato soltanto un calciatore. È stato, e continua a essere, un simbolo di umanità, coraggio e autenticità. Oggi, lontano dai campi da gioco ma ancora profondamente legato al suo pubblico, torna protagonista in un progetto artistico che parla di vita, memoria e speranza.

L’ex attaccante, amatissimo in ogni piazza in cui ha giocato, ha scelto di mettersi in gioco in una veste nuova, prestando il proprio volto al videoclip di un brano musicale che racconta emozioni intime e universali. Un gesto che va oltre lo sport e che assume un significato ancora più profondo nel momento personale che sta attraversando, segnato dalla sua battaglia contro un tumore al pancreas.

Il video diventa così un viaggio ideale nella storia di un uomo che ha unito tifoserie e città diverse: dalle origini romagnole fino alle stagioni che lo hanno reso leggenda, passando per piazze dove ha lasciato un segno indelebile non solo per i gol, ma per il suo modo diretto e sincero di stare in campo e nella vita.

Le immagini si muovono in un’atmosfera sospesa e suggestiva, in una città trasformata da una nevicata irreale e simbolica. In questo scenario, Protti appare accanto a un bambino, in un abbraccio che diventa metafora di protezione, continuità e speranza. Una scena semplice e potentissima, capace di parlare a generazioni diverse.

Il progetto nasce dall’incontro con un cantautore che ha fatto della sensibilità e della cura del dettaglio la propria cifra artistica. La scelta di coinvolgere Protti risponde alla volontà di dare al racconto un valore umano che supera i confini del calcio e si apre a un messaggio universale: la forza dell’amore, della dolcezza e dei legami autentici.

Il brano, prodotto con un approccio essenziale e profondamente cantautorale, lascia spazio al silenzio, alle emozioni e alle relazioni che contano davvero. È un invito a rallentare, ad ascoltare e a riscoprire ciò che resta quando il rumore di fondo si spegne.

In questo ritorno davanti alla telecamera, Igor Protti conferma ancora una volta ciò che lo ha reso unico: la capacità di parlare a tutti, senza bandiere e senza maglie, ricordando che anche nei momenti più difficili la vita merita di essere celebrata.