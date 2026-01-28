Baronissi, attivo il canale WhatsApp ufficiale del Comune

di Pasquale Corvino

Il Comune di Baronissi compie un nuovo passo nel percorso di innovazione dei servizi pubblici con l’attivazione del canale WhatsApp ufficiale, pensato per garantire ai cittadini comunicazioni rapide, chiare e facilmente accessibili.

Il servizio, operativo da oggi 28 gennaio 2026, consente di ricevere aggiornamenti in tempo reale su eventi, lavori pubblici, viabilità, comunicazioni urgenti e altre informazioni di interesse collettivo, direttamente sul proprio dispositivo mobile.

L’iscrizione al canale è semplice e gratuita: ogni utente può aderire in autonomia e gestire liberamente la propria iscrizione in qualsiasi momento, mantenendo il pieno controllo del servizio. Il nuovo strumento si affianca ai canali informativi già attivi, come il sito istituzionale e i profili social dell’Ente, rafforzando il dialogo diretto tra amministrazione e comunità.

«Con l’attivazione del canale WhatsApp intendiamo rendere la comunicazione con i cittadini più diretta, rapida e accessibile. È uno strumento che porta informazioni importanti sullo smartphone di tutti, senza barriere e senza complicazioni. La digitalizzazione dei servizi pubblici non è solo una questione tecnologica, ma un modo concreto per facilitare la vita delle persone, rendere le informazioni più chiare e coinvolgere tutta la comunità» ha dichiarato la sindaca Anna Petta.

«WhatsApp è ormai uno strumento quotidiano per milioni di persone e rappresenta il canale ideale per condividere notizie, aggiornamenti e informazioni di servizio in tempo reale. Con questo progetto vogliamo semplificare l’accesso alle informazioni, facilitare i rapporti con l’Amministrazione e offrire ai cittadini un dialogo più diretto e immediato con il Comune. Si tratta di un servizio moderno, pratico e completamente gratuito, pensato per rispondere alle esigenze di cittadini di tutte le età» ha aggiunto l’assessora all’Innovazione Tecnologica e Digitale Anna Sica.

Il nuovo canale WhatsApp conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel rendere la comunicazione istituzionale sempre più inclusiva, efficace e vicina alle esigenze della comunità. L’obiettivo è rendere le informazioni pubbliche più semplici da consultare, più immediate e sempre più partecipative.