Il Viaggio delle Idee, archeologia e territorio con il prof. De Simone

di Pasquale Corvino

Si è svolto ieri mattina, presso l’Aula Magna del Liceo Classico “Galdi” di Cava de’ Tirreni, il secondo appuntamento della sesta edizione de Il Viaggio delle Idee, rassegna culturale rivolta al mondo della scuola e al dialogo tra studenti e protagonisti della ricerca e della conoscenza.

Ospite dell’incontro è stato il professor Antonio De Simone, archeologo e docente universitario, che ha affrontato il tema “La ricerca archeologica come contributo allo sviluppo integrale di un territorio. Lo scavo della villa romana a Somma Vesuviana”, offrendo ai giovani studenti una riflessione sul ruolo dell’archeologia nella costruzione dell’identità territoriale.

Nel suo intervento, il professor De Simone ha ricordato come i primi scavi nell’area risalgano al 1929, grazie all’opera dell’archeologo cavese Matteo Della Corte, sottolineando l’importanza di una tradizione di studi che ancora oggi continua a produrre conoscenza.

Con un linguaggio chiaro e coinvolgente, il docente ha spiegato come l’attenzione della ricerca archeologica si sia a lungo concentrata su siti celebri come Pompei ed Ercolano, evidenziando però il valore storico e culturale dei territori interni, capaci di raccontare aspetti fondamentali del mondo antico ancora poco esplorati.

Partendo dall’esperienza degli scavi a Somma Vesuviana, De Simone ha illustrato agli studenti il fascino del lavoro sul campo, spiegando come l’archeologia permetta di ricostruire la storia attraverso la materia e di restituire vita e significato a luoghi dimenticati dal tempo.

«Un archeologo – ha spiegato – ha la possibilità di essere il primo uomo a camminare su un suolo dopo migliaia di anni. È un’emozione che ricorda, in qualche modo, il primo passo dell’uomo sulla Luna».

Il dialogo con il professore è stato arricchito dalle domande degli studenti, coordinati da un gruppo di docenti e professionisti della comunicazione, in un vero e proprio laboratorio di giornalismo e partecipazione attiva.

Nel corso del confronto, è emerso anche il legame tra archeologia e turismo sostenibile: secondo De Simone, la valorizzazione dei siti meno noti contribuisce a riequilibrare i flussi turistici e a migliorare la qualità dell’ambiente antropizzato.

Il professore ha inoltre ricordato come un cantiere di scavo rappresenti una vera e propria comunità, luogo di condivisione, formazione e crescita reciproca, soprattutto grazie al contributo degli studenti.

Nel finale dell’incontro, rispondendo a una delle tante domande dei ragazzi, De Simone ha sottolineato come la curiosità rappresenti la vera molla della ricerca archeologica, invitando gli studenti a coltivarla come strumento di conoscenza e di futuro: «Noi archeologi siamo come contadini che piantano semi, sapendo che saranno altri a raccoglierne i frutti».

Ad aprire e concludere l’evento è stata la dirigente scolastica dell’Istituto, che ha ringraziato il relatore e lo ha omaggiato con il guidoncino dell’Istituto, suggellando una mattinata di alto valore culturale e formativo.