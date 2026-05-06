Praiano, abusi edilizi: sequestrata area di 2000 mq, denunciato responsabile

di Marisa Fava

Abusi edilizi nel cuore della Costiera Amalfitana. A Praiano, le Fiamme Gialle hanno sequestrato un’area di circa 2000 metri quadrati, denunciando il responsabile per violazioni urbanistiche e ambientali.

L’operazione è stata condotta dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli, attraverso il personale della Sezione Operativa Navale di Salerno, in collaborazione con la Polizia Locale e l’Ufficio Tecnico del Comune di Praiano.

Area vincolata trasformata senza autorizzazioni

L’area, sottoposta a vincolo paesaggistico e dichiarata di notevole interesse pubblico, risultava interessata dalla realizzazione di diverse opere abusive.

Nel dettaglio, sono stati individuati terrazzamenti, camminamenti, murature di contenimento in calcestruzzo e pietrame, oltre alla costruzione di un appartamento di circa 100 mq, realizzati senza le necessarie autorizzazioni.

Cantiere ancora attivo al momento del controllo

Durante le verifiche, i militari hanno accertato la presenza di attrezzature e macchinari da cantiere, insieme a ingenti quantitativi di roccia demolita e materiali di risulta, segno di lavori ancora in corso.

Al termine degli accertamenti, il responsabile è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria per violazioni in materia urbanistica e ambientale.

L’area è stata posta sotto sequestro e restano in corso ulteriori approfondimenti.