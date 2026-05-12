Premio Com&Te, a Cava de’ Tirreni arriva Antonella Mariani con “Protagoniste”

di Marisa Fava

Venerdì 15 maggio il quarto appuntamento della XVII edizione della rassegna letteraria dedicato alle storie di donne che hanno cambiato la realtà

Prosegue a Cava de’ Tirreni la XVII edizione del Premio Com&Te. Il prossimo appuntamento della rassegna letteraria è in programma venerdì 15 maggio, alle ore 18:00, presso la Sala Maestrale dell’Holiday Inn.

Ospite del salotto culturale sarà la giornalista Antonella Mariani, che presenterà il libro “Protagoniste. Storie di donne che hanno fatto la differenza”, pubblicato da Avvenire Vita e Pensiero.

Giornalista di Avvenire, Antonella Mariani ha lavorato negli anni agli Esteri, coordinato un inserto dedicato alla famiglia e seguito attività legate al digitale. Da tempo si occupa di donne e diritti umani, partecipando anche alle campagne “Noi afghane” e “Donne per la pace”.

Storie di donne che cambiano il mondo

Nel volume vengono raccontate le storie di donne provenienti da ogni parte del mondo: inventrici, educatrici, imprenditrici sociali, dottoresse e attiviste che, attraverso creatività, coraggio e determinazione, sono riuscite a trasformare la realtà che le circonda.

Un viaggio umano e culturale costruito attraverso testimonianze raccolte negli anni dalla stessa autrice nella sua rubrica “Protagoniste”.

A dialogare con Antonella Mariani saranno i giornalisti Francesca Faiella e Pierpaolo Durante, redattori della rivista Ulisse on line.

L’incontro sarà trasmesso integralmente in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del Premio Com&Te.

L’ingresso sarà libero.