Ivan Zazzaroni all’Università di Salerno: seminario sulla crisi del calcio italiano

di Marisa Fava

Il Direttore del Corriere dello Sport – Stadio ospite del ciclo di seminari della cattedra di Diritto dello Sport

Venerdì 15 maggio 2026, alle ore 15:30, l’Università degli Studi di Salerno ospiterà il seminario specialistico dal titolo “Il calcio italiano e la sua crisi profonda: come uscirne?”, con protagonista Ivan Zazzaroni, giornalista, conduttore televisivo, commentatore sportivo e dal 2018 Direttore del Corriere dello Sport – Stadio.

L’incontro si svolgerà presso l’Aula 1 della Facoltà di Giurisprudenza, nel Campus universitario di Fisciano, e rientra nel ciclo di seminari promosso dalla cattedra di Diritto dello Sport del corso di laurea magistrale del Dipartimento di Scienze Giuridiche.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Laboratorio In.Di.Co. (Informazione Diritto e Comunicazione), centro di ricerca multidisciplinare dedicato ai temi del diritto, dell’economia, della sociologia e della politica della società dell’informazione.

I saluti istituzionali

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del Rettore Virgilio D’Antonio, del delegato di Ateneo alle politiche sportive Francesco Paolo Adorno e del direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche Francesco Fasolino.

L’introduzione sarà affidata al Professore Salvatore Sica, Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato e membro del coordinamento scientifico del ciclo di seminari.

«Siamo orgogliosi di ospitare Ivan Zazzaroni, che offrirà ai nostri studenti uno sguardo privilegiato sul mondo del calcio. Affronteremo il tema complesso della crisi del calcio italiano, con un’analisi anche dell’attuale scenario del giornalismo sportivo» ha sottolineato il Professore Salvatore Sica.

Il calcio e il futuro dell’informazione sportiva

Nel corso della sua carriera, Ivan Zazzaroni ha incontrato alcune delle più grandi icone dello sport mondiale, da Maradona a Pelé, passando per Messi, Roberto Baggio, Senna ed Enzo Ferrari.

Il seminario offrirà inoltre una riflessione sul futuro dell’informazione sportiva nell’era digitale, caratterizzata da una fruizione sempre più veloce delle notizie attraverso social network e piattaforme online.