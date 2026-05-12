“Note di Strada”, a Baronissi il contest musicale per band e solisti

di Marisa Fava

Il gruppo AGESCI Baronissi 1 lancia l’iniziativa dedicata agli artisti emergenti: iscrizioni aperte fino al 15 maggio

Musica, creatività e voglia di mettersi in gioco. A Baronissi arriva “Note di Strada”, il contest musicale promosso dal gruppo AGESCI Baronissi 1 e rivolto a band e solisti pronti a presentare un brano inedito.

L’iniziativa punta a valorizzare i giovani talenti del territorio, offrendo loro uno spazio di espressione, confronto e condivisione attraverso la musica.

Come partecipare

Per prendere parte al contest è necessario candidarsi con un brano inedito. I posti disponibili sono 18 e le iscrizioni resteranno aperte fino al 15 maggio.

Gli interessati potranno completare l’iscrizione attraverso il QR code presente sulla locandina ufficiale dell’evento.

In palio, come annunciato dagli organizzatori, anche un fantastico premio.

“Note di Strada” si propone così come un’occasione per unire passione, talento e spirito di comunità, nel segno della musica e della partecipazione.