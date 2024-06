Let’s Cyber Game: il contest contro il cyberbullismo

di Antonio Jr. Orrico

Nell’era digitale, il cyberbullismo è diventata una priorità imprescindibile. “Let’s Cyber Game!”, il contest nazionale promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il supporto di Cyber 4.0 – il Centro di Competenza Nazionale ad alta specializzazione sulla cybersecurity – e di Invitalia – l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, ha dimostrato come la gamification possa essere un potente strumento educativo per sensibilizzare le nuove generazioni sui rischi della rete.

Il contest ha coinvolto gli studenti dei 22 ITS Academy italiani nell’ideazione, sviluppo, test e prototipazione di videogiochi incentrati sulla cybersecurity. L’obiettivo era chiaro: utilizzare la gamification come metodologia educativa per promuovere comportamenti responsabili online. Nel 2023, sono stati trattati 291 casi di cyberbullismo. La distribuzione delle vittime per fasce d’età ha rivelato particolari preoccupazioni. Vi sono 8 vittime tra 0 e 9 anni, 72 tra 10 e 13 anni, e 211 tra 14 e 17 anni.

I dati mostrano un maggiore coinvolgimento di minori di età compresa tra i 10 e i 13 anni nei casi di adescamento online, con social network e videogiochi online come principali ambienti di contatto. Il contest ha coinvolto oltre 150 giovani in tutta Italia, promuovendo la cultura della sicurezza informatica attraverso il gaming.

Negli studios di FORUM PA 2024 sono stati ospitati anche gli studenti, che hanno raccontato i loro innovativi progetti di videogiochi dedicati al cyberbullismo. Una modalità nuova e sperimentale per fare comunicazione e spiegare i rischi connessi al mondo virtuale.