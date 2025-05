Amalfi, oggi la cerimonia di conferimento di tre cittadinanze onorarie

di Redazione ZON

Due studiosi e un filantropo entrano a far parte dell’albo dei cittadini onorari di Amalfi. Si tratta dei proff. emeriti Maria Archetta Russo e Gerardo Sangermano, e del dottor Claudio Marciano di Scala che qualche anno fa ha fatto curare il restauro del galeone in legno con cui Amalfi conquistò le sue prime vittorie nella Regata delle Antiche Repubbliche Marinare.

Le benemerenze saranno assegnate nel corso di una cerimonia pubblica in programma oggi, sabato 3 maggio 2025, alle ore 16, presso il Salone Morelli del Palazzo di Città alla presenza del Sindaco, Daniele Milano, e dell’Amministrazione Comunale.

Il conferimento delle cittadinanze onorarie, avverrà nell’ambito delle celebrazioni per il cinquantenario del Centro di Cultura e Storia Amalfitana il cui direttivo ha segnalato i nominativi dei due accademici per l’alto contributo di studio interdisciplinare reso alla salvaguardia dei beni culturali e che tanti frutti ha propiziato alla comunità locale sotto forma di promozione culturale ed economica del territorio, che identifica proprio nel Paesaggio culturale e nel patrimonio urbanistico la sua principale risorsa.

Docente di Storia Medievale presso l’Università di Salerno, Gerardo Sangermano, è stato, sin dai primi anni di attività culturali del Centro di Cultura e Storia Amalfitana, collaboratore assiduo nella programmazione delle più importanti iniziative convegnistiche ed editoriali, tra cui il seminario su “La questione storiografica amalfitana” (1977). Campagne di ricerca e rilevazione, su proposta proprio di Sangermano, sono state effettuate in materia di urbanistica, cultura protoindustriale, fonti letterarie ed iconografiche, terrazzamenti e colture agrarie, tutte seguite da convegni, mostre e pubblicazioni di atti e cataloghi, nonché da interscambi culturali con università del Giappone, della Russia e del Brasile sull’edilizia storica comparata, la fabbricazione della carta, la gastronomia e la biodiversità.

Maria Archetta Russo è, invece, docente di Restauro Architettonico presso La Seconda Università di Napoli “Luigi Vanvitelli” e, sulla scia del prof. Giuseppe Fiengo (già cittadino onorario di Amalfi) per oltre trent’anni si è impegnata in attività di ricerca sul campo, mediante letture stratigrafiche del territorio e meticolose ricerche negli archivi e biblioteche, riuscendo con esemplare rigore scientifico a porre in relazione i dati desunti dalle fonti scritte con le osservazioni effettuate nel corso della rivisitazione architettonica degli edifici civili, ecclesiastici e religiosi. In particolare i suoi studi hanno interessato una lunga epoca storica che comprende i secoli dell’Età Moderna e dell’Età Contemporanea.

Chirurgo, Odontoiatra, Psicoterapeuta, Claudio Marciano di Scala, si è distinto in questi anni in azioni assistenziali e filantropiche in favore di persone della collettività di Amalfi con condizioni di disagio, anche attraverso la donazione di beni e alimenti. Membro Corrispondente per l’Italia della Società̀ Francese di Flebologia, nonché Console della Repubblica di Malta in Napoli con competenza sulla circoscrizione territoriale composta dalla Regione Campania, il dottor Marciano, che vanta numerosissime benemerenze, ha consentito di sottrarre al degrado l’unico Galeone in legno ancora esistente con cui l’Armo di Amalfi ha partecipato alla Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. Grazie a tale intervento il Galeone, ribattezzato “Vittoria”, ha trovato definitiva collocazione nella prima arcata dell’Arsenale della Repubblica di Amalfi, costituendo un’attrattiva importante all’interno del nuovo Museo della Bussola e del Ducato Marinaro di Amalfi a partire dal mese di dicembre 2022.

L’Amministrazione Comunale di Amalfi ed il Centro di Cultura e Storia Amalfitana invitano la cittadinanza a prendere parte alla cerimonia di consegna delle pergamene ai tre nuovi cittadini onorari.