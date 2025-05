Montesano, furto in casa mentre dormono: bottino da 15mila euro

di Redazione ZON

Colpo nella notte nel salernitano, dove una banda di ladri è entrata in azione a Montesano sulla Marcellana. Ignoti si sono introdotti in un’abitazione privata situata in via Lamicelle, riuscendo a mettere a segno un furto nonostante la presenza dei proprietari all’interno.

Stando alle prime ricostruzioni, i malviventi si sarebbero arrampicati fino a un balcone per poi introdursi nella casa, riuscendo a sottrarre circa 500 euro in contanti e diversi oggetti in oro e argento. Il valore complessivo del bottino è stimato attorno ai 15mila euro.

Sul caso stanno indagando i carabinieri, che stanno cercando di identificare i responsabili e ricostruire con precisione la dinamica dell’irruzione.

Fonte: SalernoToday