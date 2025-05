Escursionisti danesi si perdono nella Valle delle Ferriere: salvati dal Soccorso Alpino

di Redazione ZON

Intervento provvidenziale del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania nella serata di ieri per soccorrere due escursionisti danesi in difficoltà nella Valle delle Ferriere, nel territorio di Scala.

I due turisti avevano smarrito il sentiero mentre, partendo dalla località ‘Imbarrata’, tentavano di raggiungere ‘Ficanoce’. In preda al disorientamento, hanno contattato il responsabile dell’agenzia viaggi che aveva organizzato il loro soggiorno in Italia, spiegando la situazione e chiedendo aiuto.

Ricevuta la segnalazione, l’agenzia ha prontamente allertato il Soccorso Alpino, che ha mobilitato due squadre tecniche: una è salita dal basso passando per ‘Punta d’Aglio’, in collaborazione con la Protezione Civile Millenium; l’altra ha raggiunto la zona dall’alto, transitando proprio per ‘Imbarrata’.

È stata la squadra proveniente dal basso a individuare per prima i due escursionisti dopo una breve fase di ricerca. Una volta messi in sicurezza, i soccorritori li hanno accompagnati a valle, riportandoli sani e salvi nel comune di Scala.

Fonte: Salernonotizie.it