12 Maggio 2026 - 11:03

Interruzione energia elettrica a Pellezzano: stop alla corrente in Via Corgiano il 15 maggio

E-Distribuzione comunica un’interruzione programmata nella notte per interventi di manutenzione sugli impianti

Disagi programmati nella notte tra giovedì e venerdì per lavori di manutenzione sugli impianti elettrici

È prevista per venerdì 15 maggio un’interruzione programmata dell’energia elettrica in Via Corgiano, nel territorio comunale di Pellezzano.

Il distacco della corrente, disposto da E-Distribuzione per consentire lo svolgimento di interventi di manutenzione sugli impianti, avverrà nella fascia oraria compresa tra le 00:00 e le 07:00.

L’interruzione interesserà le utenze alimentate in bassa tensione presenti nelle aree indicate dall’avviso.

Le utenze interessate

Le zone coinvolte dal distacco programmato riguardano:

  • Via Corgiano 1
  • Via Corgiano dal civico 9 all’11
  • Via Corgiano dal civico 17 al 19
  • Via Corgiano dal civico 20 al 22
  • Via Corgiano dal civico 26 al 32
  • Via Corgiano 20A
  • Via Corgiano 22A
  • Via Corgiano sn

Si invitano i cittadini interessati a prestare attenzione alla comunicazione e ad adottare le opportune precauzioni in vista dell’interruzione del servizio.