Interruzione energia elettrica a Pellezzano: stop alla corrente in Via Corgiano il 15 maggio
E-Distribuzione comunica un’interruzione programmata nella notte per interventi di manutenzione sugli impianti
Disagi programmati nella notte tra giovedì e venerdì per lavori di manutenzione sugli impianti elettrici
È prevista per venerdì 15 maggio un’interruzione programmata dell’energia elettrica in Via Corgiano, nel territorio comunale di Pellezzano.
Il distacco della corrente, disposto da E-Distribuzione per consentire lo svolgimento di interventi di manutenzione sugli impianti, avverrà nella fascia oraria compresa tra le 00:00 e le 07:00.
L’interruzione interesserà le utenze alimentate in bassa tensione presenti nelle aree indicate dall’avviso.
Le utenze interessate
Le zone coinvolte dal distacco programmato riguardano:
- Via Corgiano 1
- Via Corgiano dal civico 9 all’11
- Via Corgiano dal civico 17 al 19
- Via Corgiano dal civico 20 al 22
- Via Corgiano dal civico 26 al 32
- Via Corgiano 20A
- Via Corgiano 22A
- Via Corgiano sn
Si invitano i cittadini interessati a prestare attenzione alla comunicazione e ad adottare le opportune precauzioni in vista dell’interruzione del servizio.
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