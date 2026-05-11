Fisciano, grande partecipazione per le visite ortopediche gratuite a Lancusi

di Marisa Fava

L’iniziativa promossa dall’Associazione “La Solidarietà” ha visto la partecipazione di numerosi cittadini presso la sede di Piazza de La Solidarietà

Grande partecipazione a Lancusi per l’iniziativa dedicata alla prevenzione e alla salute promossa dall’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano.

L’evento si è svolto nella mattinata di domenica presso la sede di Piazza de La Solidarietà 1 e ha visto la presenza del dottor Gianluca Vecchio, ortopedico, che ha effettuato circa 20 visite gratuite rivolte ai cittadini del territorio.

Controlli ortopedici e prevenzione

Durante le consultazioni, i pazienti si sono sottoposti a controlli mirati su articolazioni, colonna vertebrale, ginocchia, spalle e mani, con particolare attenzione alla prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche legate alla postura, all’età e alle attività lavorative o sportive.

Il dottor Vecchio ha inoltre fornito consulenze personalizzate, suggerendo esercizi di riabilitazione, indicazioni posturali e consigli per la gestione del dolore articolare, valutando anche eventuali necessità di approfondimenti diagnostici.

L’iniziativa è stata particolarmente apprezzata dalla comunità locale, che ha risposto con una significativa partecipazione, confermando l’importanza di attività dedicate alla prevenzione e alla tutela della salute.

Il ringraziamento de “La Solidarietà”

«Desideriamo ringraziare il dottor Gianluca Vecchio per la disponibilità, la competenza e l’attenzione con cui ha seguito ogni singolo paziente» – hanno dichiarato Sossio e Vincenzo Sessa insieme ai membri dello staff de “La Solidarietà”.

«La prevenzione è un pilastro fondamentale della salute pubblica e iniziative come questa dimostrano quanto sia importante investire in servizi di prossimità, accessibili a tutti e capaci di intercettare bisogni reali della popolazione».

L’associazione ha inoltre ribadito il proprio impegno nella promozione di attività sanitarie e sociali dedicate alla comunità, sottolineando il ruolo centrale del volontariato nel costruire una rete di supporto concreta e vicina ai cittadini.