Nocera Inferiore, minacce al personale sanitario e ai pazienti: uomo denunciato

di Marisa Fava

Attimi di tensione nei giorni scorsi presso il pronto soccorso dell’ospedale Umberto I, dove un uomo ha dato in escandescenze minacciando personale sanitario e pazienti presenti nella struttura.

L’episodio

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, in evidente stato di agitazione, avrebbe iniziato a inveire contro medici, operatori sanitari e altre persone presenti all’interno del pronto soccorso, generando preoccupazione tra i presenti.

Ancora da chiarire le cause che hanno portato al comportamento aggressivo, che ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

L’intervento della polizia

Gli agenti, giunti sul posto, sono riusciti a riportare la situazione sotto controllo, bloccando l’uomo e conducendolo presso gli uffici competenti.

Al termine degli accertamenti, è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio si inserisce nel quadro dei controlli e degli interventi a tutela della sicurezza del personale sanitario e dei cittadini all’interno delle strutture ospedaliere.