Battipaglia, sorpresa con hashish e cocaina pronte per lo spaccio: arrestata una donna

di Marisa Fava

Una donna è stata arrestata nei giorni scorsi sulla litoranea di Battipaglia dopo essere stata trovata in possesso di sostanze stupefacenti già suddivise e pronte per essere immesse sul mercato dello spaccio.

I controlli sul territorio

L’operazione è scattata nell’ambito di specifici servizi di controllo del territorio effettuati dalla Polizia di Stato. Durante le verifiche, la donna è stata fermata e sottoposta a perquisizione.

Secondo quanto emerso, all’interno dell’auto sono state rinvenute circa 30 dosi tra hashish e cocaina, oltre a un bilancino di precisione nascosto sotto il sedile del veicolo.

L’arresto e la misura cautelare

Alla luce degli elementi raccolti, è stato disposto l’arresto. Successivamente, nei confronti della donna è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma presso gli uffici competenti.

L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti portate avanti sul territorio, con controlli mirati nelle aree maggiormente sensibili.