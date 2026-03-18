Baronissi, all’I.C. Autonomia 82 si conclude “Scuola Viva”: il 20 marzo l’evento finale

di Marisa Fava

Si avvia alla conclusione il percorso del progetto “Scuola Viva” presso l’Istituto Comprensivo Autonomia 82, promosso dalla Regione Campania. L’evento finale è in programma il 20 marzo alle ore 11:00.

L’iniziativa rappresenta il momento conclusivo di un percorso ricco di attività che ha visto una forte partecipazione degli studenti, protagonisti di un’esperienza educativa dinamica e coinvolgente.

I laboratori e le attività

Nel corso del progetto sono stati attivati diversi laboratori, pensati per stimolare competenze e creatività:

Web Radio

Educazione civica

Matematica e realtà

ACT – Arte, Cultura, Territorio

Il Giardino dei sensi

Tra le iniziative anche un convegno dedicato all’Europa, che ha offerto spunti di riflessione e approfondimento su temi di attualità e cittadinanza.

Studenti protagonisti

Al centro del progetto il coinvolgimento attivo dei ragazzi, che attraverso attività pratiche, gioco e creatività hanno potuto sviluppare conoscenze e competenze fondamentali per la loro crescita personale e civica.

L’esperienza ha valorizzato il ruolo della scuola come luogo di formazione a 360 gradi, capace di accompagnare gli studenti nel loro percorso di sviluppo e consapevolezza.