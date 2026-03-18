Baronissi, all’I.C. Autonomia 82 si conclude “Scuola Viva”: il 20 marzo l’evento finale
Laboratori, creatività e partecipazione: studenti protagonisti del progetto promosso dalla Regione Campania.
Si avvia alla conclusione il percorso del progetto “Scuola Viva” presso l’Istituto Comprensivo Autonomia 82, promosso dalla Regione Campania. L’evento finale è in programma il 20 marzo alle ore 11:00.
L’iniziativa rappresenta il momento conclusivo di un percorso ricco di attività che ha visto una forte partecipazione degli studenti, protagonisti di un’esperienza educativa dinamica e coinvolgente.
I laboratori e le attività
Nel corso del progetto sono stati attivati diversi laboratori, pensati per stimolare competenze e creatività:
- Web Radio
- Educazione civica
- Matematica e realtà
- ACT – Arte, Cultura, Territorio
- Il Giardino dei sensi
Tra le iniziative anche un convegno dedicato all’Europa, che ha offerto spunti di riflessione e approfondimento su temi di attualità e cittadinanza.
Studenti protagonisti
Al centro del progetto il coinvolgimento attivo dei ragazzi, che attraverso attività pratiche, gioco e creatività hanno potuto sviluppare conoscenze e competenze fondamentali per la loro crescita personale e civica.
L’esperienza ha valorizzato il ruolo della scuola come luogo di formazione a 360 gradi, capace di accompagnare gli studenti nel loro percorso di sviluppo e consapevolezza.