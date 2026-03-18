Roccapiemonte, il 25 marzo menù speciale nelle scuole con prodotti Libera Terra: “No a tutte le mafie”

di Marisa Fava

Un’iniziativa dal forte valore educativo e simbolico nelle scuole di Roccapiemonte. Il prossimo 25 marzo 2026, in tutti i plessi scolastici cittadini, verrà proposto un menù speciale realizzato con prodotti “Libera Terra”, provenienti da terreni confiscati alle mafie.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di sensibilizzazione legato alla Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, ufficialmente celebrata il 21 marzo, ma posticipata nelle scuole per consentire la partecipazione degli alunni durante le attività didattiche.

Un menù che educa alla legalità

I piatti serviti nelle mense scolastiche rappresenteranno non solo un momento di condivisione, ma anche un’occasione concreta per trasmettere valori di legalità, giustizia e impegno civile.

I prodotti utilizzati, provenienti da beni confiscati, raccontano infatti una storia di riscatto e di riutilizzo sociale, trasformando ciò che era legato alla criminalità in un’opportunità per il territorio e per le nuove generazioni.

Scuola e memoria

Durante la giornata, gli studenti saranno coinvolti in momenti di approfondimento e riflessione, con l’obiettivo di conoscere e ricordare le vittime innocenti delle mafie.

Un’occasione per comprendere il valore della memoria e dell’impegno quotidiano nella costruzione di una società più giusta e consapevole.

L’iniziativa conferma il ruolo centrale della scuola come luogo di formazione non solo culturale, ma anche civica, dove i ragazzi possono sviluppare una maggiore consapevolezza dei temi legati alla legalità.