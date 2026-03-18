Cartoon Days all’Oasi Fiume Alento: un weekend tra natura e magia per tutta la famiglia
Il 21 e 22 marzo a Prignano Cilento tornano i personaggi dei cartoni con spettacoli, giochi e attività immersive per grandi e bambini.
La primavera 2026 si apre all’insegna del divertimento per tutta la famiglia. Sabato 21 e domenica 22 marzo, l’Oasi Fiume Alento ospiterà l’atteso evento “Cartoon Days – …ma dove vivono i cartoni!?”, un weekend immersivo in cui la natura incontra il mondo della fantasia.
Dopo una pausa di tre anni, i personaggi più amati dell’immaginario dei bambini tornano ad animare i sentieri dell’Oasi con una due giorni ricca di spettacoli, attività e momenti di interazione.
Il programma delle giornate
Il palinsesto prevede intrattenimento continuo dalle ore 10 fino alla chiusura del parco:
- Benvenuto e accoglienza: ore 10:00
- Vaiana – La leggenda del mare: ore 11:00 e 15:30
- Le avventure di Pippi Calzelunghe: ore 11:45 e 15:00
- Caccia alle uova con Alice e Bianconiglio: ore 12:00, 15:00 e 16:30
- I tre porcellini: ore 12:30
- La famiglia Madrigal – fantasia musicale: ore 16:00
- Cartoon baby dance: ore 14:30 e 17:00
- La palestra dei supereroi: ore 13:30
- Biancaneve e la caccia al tesoro: ore 11:30 e 14:30
- Parata finale e saluti: ore 17:30
Esperienza tra natura e divertimento
Oltre agli spettacoli, i visitatori potranno vivere una giornata immersi nella natura dell’Oasi, usufruendo di numerosi servizi e attività: noleggio mountain bike ed e-bike, go-kart a pedali, golf car, tour guidati in bus elettrico, tiro con l’arco e area picnic attrezzata.
Sono disponibili anche pacchetti speciali che includono il pranzo in loco, per una giornata all’aria aperta senza pensieri.
I ticket sono acquistabili online.