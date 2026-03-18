Femtolasik: come il laser e la tecnologia garantiscono sicurezza e massima performance visiva

di Redazione ZON

Negli ultimi decenni la chirurgia refrattiva ha conosciuto un’evoluzione tecnologica significativa, che ha permesso di migliorare progressivamente sia la precisione degli interventi sia la qualità dei risultati visivi. Tra le tecniche più avanzate oggi utilizzate per correggere difetti come miopia, astigmatismo e ipermetropia, la femtolasik rappresenta la soluzione più affidabile e diffusa. Si tratta di una procedura che sfrutta tecnologie laser estremamente sofisticate per rimodellare la cornea, ovvero la struttura trasparente posta nella parte anteriore dell’occhio, fondamentale per la corretta messa a fuoco delle immagini sulla retina.

L’obiettivo dell’intervento è modificare in modo controllato la curvatura corneale affinché i raggi luminosi possano convergere correttamente sulla retina, migliorando così la nitidezza della visione. Grazie all’elevata precisione dei laser utilizzati e alla possibilità di personalizzare il trattamento, questa tecnica consente oggi di ottenere risultati molto prevedibili e stabili nel tempo per molti pazienti che desiderano ridurre o eliminare la dipendenza da occhiali e lenti a contatto.

Come funziona la FemtoLASIK

La tecnica FemtoLASIK prende il nome dall’utilizzo del laser a femtosecondi, uno strumento capace di emettere impulsi di luce estremamente brevi e precisi. Durante la prima fase dell’intervento questo laser viene impiegato per creare un sottilissimo lembo superficiale della cornea, chiamato flap. La realizzazione del flap avviene in modo completamente computerizzato e consente di ottenere uno spessore estremamente uniforme, riducendo la variabilità che poteva caratterizzare le tecniche più tradizionali.

Una volta sollevato il flap, entra in azione il laser ad eccimeri, che agisce sugli strati più interni della cornea rimodellandone la superficie con precisione micrometrica. Il trattamento è programmato sulla base dei parametri visivi del paziente e delle caratteristiche anatomiche dell’occhio, in modo da correggere il difetto refrattivo con la massima accuratezza possibile. Al termine della procedura il flap viene semplicemente riposizionato nella sua sede originaria, dove aderisce naturalmente senza necessità di punti di sutura, permettendo un processo di guarigione rapido.

Il ruolo della tecnologia nella sicurezza dell’intervento

Uno degli aspetti più rilevanti della FemtoLASIK è l’elevato livello di controllo tecnologico che accompagna ogni fase della procedura. I moderni sistemi laser sono infatti dotati di sofisticati sistemi di tracciamento oculare, progettati per seguire automaticamente anche i più piccoli movimenti dell’occhio durante il trattamento. Questo sistema, chiamato eye-tracking, consente al laser di mantenere sempre la posizione corretta rispetto alla cornea e di sospendere automaticamente l’emissione del fascio in caso di movimenti imprevisti.

Parallelamente, i software di pianificazione permettono di progettare il trattamento in modo altamente personalizzato, utilizzando i dati raccolti durante la fase diagnostica. Tra questi rientrano la curvatura corneale, lo spessore della cornea, la dimensione della pupilla e molti altri parametri che influenzano la qualità della visione.

Recupero visivo e ritorno alle attività quotidiane

Un altro elemento che ha contribuito alla diffusione della FemtoLASIK è la rapidità del recupero visivo. Dopo l’intervento, molti pazienti sperimentano un miglioramento significativo della visione già nelle prime ore o nei primi giorni successivi alla procedura. Questo è possibile grazie alla precisione del trattamento e al fatto che gli strati superficiali della cornea vengono preservati e riposizionati al termine dell’intervento.

Il decorso post-operatorio è generalmente breve e poco invasivo, anche se è normale avvertire per qualche tempo una lieve sensazione di secchezza oculare o un leggero fastidio alla luce. Per favorire una guarigione ottimale è importante seguire scrupolosamente le indicazioni del medico, utilizzare i colliri prescritti e sottoporsi ai controlli programmati nei giorni e nelle settimane successive all’intervento.

La valutazione pre-operatoria: un passaggio fondamentale

Nonostante l’elevato livello di sicurezza della tecnica, non tutti i pazienti sono candidati ideali per la FemtoLASIK. Prima di programmare un intervento è infatti necessario eseguire una serie di esami diagnostici approfonditi che permettono di valutare diversi parametri oculari, come lo spessore corneale, la stabilità del difetto visivo nel tempo e l’eventuale presenza di patologie oculari.

Questa fase di valutazione, eseguita con esami specifici come la tipografia corneale, ha un ruolo determinante perché consente allo specialista di scegliere la tecnica più adatta alle caratteristiche del singolo paziente. In alcuni casi, infatti, possono essere più indicate altre procedure di chirurgia refrattiva, in base alla struttura dell’occhio e al tipo di difetto visivo da correggere.

Affidarsi a centri specializzati, come il Gruppo Refrattivo Italiano, significa poter contare su esperienza clinica consolidata, tecnologie diagnostiche di ultima generazione e protocolli personalizzati per ogni paziente. Una valutazione pre-operatoria accurata permette di individuare la strategia chirurgica più appropriata e di affrontare l’intervento con un elevato livello di sicurezza, con l’obiettivo di ottenere risultati visivi ottimali e duraturi nel tempo.