Pellezzano, sport e benessere alla Villa Comunale di Coperchia con “MAD per lo Sport”

di Marisa Fava

Il 23 maggio, dalle ore 18:00, la cittadinanza è invitata a partecipare all’iniziativa organizzata dalla palestra MAD Factory con il patrocinio del Comune di Pellezzano

Sport, movimento, benessere e comunità saranno al centro di “MAD per lo Sport”, l’iniziativa in programma il prossimo 23 maggio, a partire dalle ore 18:00, presso la Villa Comunale di Coperchia.

L’evento, organizzato dalla palestra MAD Factory di Coperchia con il patrocinio del Comune di Pellezzano, nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura dello sport all’aria aperta e valorizzare il movimento come strumento di salute, socialità e crescita condivisa.

Sport all’aperto e benessere per la comunità

La serata offrirà alla cittadinanza l’occasione di avvicinarsi a diverse discipline sportive, tra cui pilates, danza aerea, boxe e attività funzionale. Un programma pensato per coinvolgere persone di tutte le età e per trasformare lo sport in un momento di partecipazione, energia e aggregazione.

L’iniziativa rappresenta anche un esempio concreto di collaborazione tra realtà sportive del territorio e istituzioni locali, con l’obiettivo comune di incentivare corretti stili di vita e promuovere il benessere psicofisico.

Le parole del Vice Sindaco Michele Murino

«Lo sport – ha dichiarato il Vice Sindaco con delega allo Sport, Michele Murino – è una risorsa straordinaria: unisce, educa, migliora il corpo e la mente. Che si tratti di pilates, danza aerea, boxe o attività funzionale, ogni disciplina può diventare un’occasione di benessere per tutti, dai più giovani agli adulti».

«Un ringraziamento speciale alla palestra MAD Factory – ha aggiunto Murino – per l’impegno e la professionalità con cui ha dato vita a questa iniziativa, contribuendo a diffondere la cultura dello sport nel nostro territorio».

Il messaggio del Sindaco Francesco Morra

Ai ringraziamenti del Vice Sindaco si è associato anche il Sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa per l’intera comunità.

«Mi associo ai ringraziamenti del Vice Sindaco Murino rivolti alla palestra MAD Factory per aver organizzato questa splendida giornata dedicata al movimento e alla salute, nella cornice della Villa Comunale di Coperchia. Eventi come questo valorizzano il nostro territorio e promuovono uno stile di vita sano, inclusivo e aperto a tutte le età».

Un appuntamento che conferma l’attenzione di Pellezzano verso lo sport, inteso non solo come attività fisica, ma anche come motore di salute, energia e comunità.