Finagricola, blockchain e tracciabilità al centro della seconda puntata del podcast “Una Storia di Qualità”

di Marisa Fava

Nel nuovo episodio del podcast promosso da Finagricola si parla di trasparenza della filiera, origine dei prodotti e fiducia del consumatore con Giuseppe Coletti, CEO di Authentico

Prosegue il percorso di “Una Storia di Qualità”, il podcast dedicato al racconto dell’esperienza di Finagricola, realtà di riferimento dell’agroalimentare italiano. Dopo la prima puntata con Gerardo Palo, fondatore dell’azienda che quest’anno celebra i suoi 40 anni, il secondo episodio accende i riflettori su un tema sempre più centrale: la tracciabilità dei prodotti, la trasparenza della filiera e il valore della fiducia.

La puntata, disponibile a questo link https://linktr.ee/unastoriadiqualita, è condotta dalla giornalista di Gruppo Stratego Benedetta Gambale e vede la partecipazione di Domenico Catapano, ideatore del podcast e responsabile marketing di Finagricola, insieme a Giuseppe Coletti, CEO di Authentico, partner tecnologico dell’azienda per la tracciabilità in blockchain, e allo chef Massimiliano Contegiacomo.

Blockchain e trasparenza: il valore dell’origine del prodotto

Al centro del confronto c’è il rapporto tra innovazione tecnologica e consapevolezza del consumatore. Attraverso la blockchain e la scansione del QR code presente in etichetta, il consumatore può accedere a una piattaforma digitale con contenuti, suggerimenti e dati certificati sull’intera filiera produttiva.

«Oggi il consumatore ha una grande preoccupazione: conoscere l’origine della materia prima», spiega Coletti. «Quando parliamo di pomodoro 100% italiano, significa non solo trasformato in Italia, ma realizzato con materie prime italiane. Questo sistema consente di offrire informazioni certe, non modificabili, e quindi di restituire fiducia al consumatore».

Un tema particolarmente importante anche sui mercati esteri, dove il fenomeno dell’Italian Sounding continua a rappresentare una sfida per le aziende italiane. La tracciabilità, in questo senso, diventa uno strumento utile per distinguere un prodotto autentico da un’imitazione.

Finagricola e la scelta della filiera visibile

Nel corso dell’episodio viene sottolineato il valore della scelta compiuta da Finagricola, che ha deciso di rendere visibile e verificabile la propria filiera.

«Non basta dire che un prodotto è di qualità, bisogna dimostrarlo», sottolinea Catapano. «Con la blockchain diamo al consumatore la possibilità di verificare direttamente ciò che raccontiamo».

«Finagricola ha fatto una scelta chiara e coraggiosa», aggiunge Coletti, «quella della trasparenza. Non tutte le aziende sono disposte a rendere visibile la propria filiera. Qui abbiamo trovato un sistema di controllo qualità molto rigoroso, che ha reso possibile portare queste informazioni sulla blockchain».

Alla puntata prendono parte anche diverse figure chiave della filiera Finagricola: Luigi Vicedomini, responsabile della produzione; Jessica Chechile, del laboratorio analisi; e Valeria Gentile, responsabile qualità. I loro interventi evidenziano l’importanza del monitoraggio continuo, dai campi fino al prodotto finito.

Qualità, cucina e cultura d’impresa

Il tema della qualità viene affrontato anche dal punto di vista produttivo e culinario. Lo chef Massimiliano Contegiacomo richiama l’attenzione sull’importanza della corretta lavorazione della materia prima.

«Spesso il pomodoro viene rovinato da temperature sbagliate. Con prodotti come il datterino bastano pochi minuti per preservarne gusto e integrità», evidenzia lo chef.

Nel corso dell’episodio viene ribadito anche il ruolo strategico dei due brand dell’azienda: Così Com’è, destinato al consumatore finale, e Grangusto, dedicato al canale horeca. Entrambi rappresentano la stessa attenzione alla qualità della materia prima e alla valorizzazione del prodotto.

Tra cucina, innovazione e cultura d’impresa, la seconda puntata di “Una Storia di Qualità” consolida il racconto di Finagricola come realtà capace di unire tradizione agricola e strumenti tecnologici avanzati, con un obiettivo chiaro: costruire un rapporto sempre più trasparente, consapevole e diretto con il consumatore.

Il podcast, promosso da Finagricola, è un progetto di Gruppo Stratego Società Benefit, realizzato da StrategoDigital.com.