Salerno, vende superalcolici a un minore: supermarket multato in centro
Controlli della Polizia Municipale nel centro città: denunciato il titolare dell’attività, il minore è stato affidato ai genitori.
Controlli della Polizia Municipale di Salerno nel fine settimana per contrastare la vendita e la somministrazione di alcolici ai minori
Controlli nel centro di Salerno contro la vendita di alcolici ai minori. Nel corso dello scorso fine settimana, il personale della Polizia Municipale, diretto dal comandante Rosario Battipaglia, ha effettuato una serie di accertamenti presso diversi esercizi commerciali nell’ambito dei servizi dedicati al controllo della movida cittadina.
Durante le verifiche, gli agenti hanno sanzionato un supermercato del centro città dopo aver accertato la vendita di una bottiglia di superalcolico a un minore di 16 anni.
Denunciato il titolare dell’attività
A seguito dell’intervento, gli agenti hanno proceduto alla denuncia a piede libero del titolare dell’attività. Il minore, invece, è stato affidato ai genitori.
L’attività di controllo rientra in un più ampio piano di monitoraggio predisposto per contrastare il fenomeno della vendita e della somministrazione di alcolici ai minori di 18 anni, con particolare attenzione alle zone maggiormente frequentate durante la movida.
Controlli anche nei prossimi fine settimana
I controlli proseguiranno anche nei prossimi fine settimana. L’obiettivo è rafforzare l’azione di prevenzione e contrasto a un fenomeno che continua a destare preoccupazione, soprattutto per le possibili conseguenze legate all’abuso di alcol tra i più giovani.
Le attività della Polizia Municipale puntano anche a sensibilizzare la comunità e gli esercenti sull’importanza del rispetto delle norme e sulla tutela dei minori.