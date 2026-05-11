11 Maggio 2026 - 12:39

Salerno, nuova illuminazione per Piazza della Libertà: led più potenti e nuovi pali

In corso il potenziamento degli impianti luminosi con led più potenti e nuovi pali di sostegno.

Piazza della Libertà Salerno Piazza Libertà Notte di San Silvestro

In corso gli interventi di potenziamento dell’illuminazione pubblica in una delle aree simbolo del lungomare cittadino

Nuova illuminazione per Piazza della Libertà a Salerno. Sono in corso gli interventi di potenziamento degli impianti luminosi in una delle aree più rappresentative del lungomare cittadino, frequentata ogni giorno da residenti e turisti.

I lavori prevedono l’aumento dell’altezza dei pali di sostegno e la sostituzione delle vecchie armature luminose con nuovi impianti a led più potenti ed efficienti.

I lavori in Piazza della Libertà

L’intervento punta a migliorare la visibilità dell’area, soprattutto nelle ore serali, e a valorizzare ulteriormente uno degli spazi pubblici più riconoscibili della città.

La presenza di mezzi e operai ha già attirato l’attenzione di molti cittadini, che in queste ore hanno notato l’avvio delle attività nell’area della piazza.

L’annuncio di De Luca

I lavori erano stati anticipati nei giorni scorsi da Vincenzo De Luca, che durante una trasmissione aveva annunciato l’intenzione di rendere Piazza della Libertà ancora più moderna e luminosa.

Il potenziamento dell’illuminazione pubblica si inserisce nel percorso di riqualificazione e valorizzazione degli spazi urbani del lungomare salernitano.