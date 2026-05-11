Salerno, nuova illuminazione per Piazza della Libertà: led più potenti e nuovi pali

di Marisa Fava

In corso gli interventi di potenziamento dell’illuminazione pubblica in una delle aree simbolo del lungomare cittadino

Nuova illuminazione per Piazza della Libertà a Salerno. Sono in corso gli interventi di potenziamento degli impianti luminosi in una delle aree più rappresentative del lungomare cittadino, frequentata ogni giorno da residenti e turisti.

I lavori prevedono l’aumento dell’altezza dei pali di sostegno e la sostituzione delle vecchie armature luminose con nuovi impianti a led più potenti ed efficienti.

I lavori in Piazza della Libertà

L’intervento punta a migliorare la visibilità dell’area, soprattutto nelle ore serali, e a valorizzare ulteriormente uno degli spazi pubblici più riconoscibili della città.

La presenza di mezzi e operai ha già attirato l’attenzione di molti cittadini, che in queste ore hanno notato l’avvio delle attività nell’area della piazza.

L’annuncio di De Luca

I lavori erano stati anticipati nei giorni scorsi da Vincenzo De Luca, che durante una trasmissione aveva annunciato l’intenzione di rendere Piazza della Libertà ancora più moderna e luminosa.

Il potenziamento dell’illuminazione pubblica si inserisce nel percorso di riqualificazione e valorizzazione degli spazi urbani del lungomare salernitano.