Sempre meno contanti: come stanno cambiando i pagamenti degli italiani

di Redazione ZON

Da diverso tempo, ormai, il modo in cui gli italiani gestiscono i pagamenti quotidiani è cambiato moltissimo. Se fino a alcuni anni fa il contante rappresentava ancora la soluzione prevalente, oggi carte di credito, carte di debito e strumenti digitali (per esempio, Satispay e PayPal, per citarne due dei più noti) sono utilizzati ormai di prassi, anche per importi molto piccoli. Dal caffè al bar agli acquisti online, il gesto del pagamento è diventato sempre più rapido, spesso invisibile (basti pensare ai consumatori che pagano con lo smartwatch).

Un recente articolo pubblicato su Sky Tg 24 (Pagamenti digitali, gli italiani non usano contanti per il 75% delle spese ricorrenti) evidenzia che, secondo il Rapporto 2026 della Community Cashless Society di Teha Group, il 75,1% delle spese ricorrenti viene ormai effettuato tramite strumenti cashless, mentre il 64,2% della popolazione utilizza carte o smartphone ogni giorno e più volte alla settimana.

Pagamenti digitali: una crescita ormai strutturale

L’utilizzo delle carte di debito e di credito, che hanno stentato a “sfondare” tra gli italiani, ha registrato un incremento costante, sostenuto anche dalla diffusione dei POS e dagli incentivi alla digitalizzazione. Oggi pagare con carta non è più percepito come un’alternativa, ma come la normalità.

Il contactless, in particolare, ha semplificato ulteriormente l’esperienza: bastano pochi secondi per completare una transazione, con il vantaggio che non è necessario inserire PIN quanto si tratta di importi contenuti. Una velocità che ha contribuito a cambiare le aspettative dei consumatori, sempre più orientati verso strumenti pratici e immediati.

Più controllo, ma anche nuove esigenze di sicurezza

Parallelamente alla diffusione dei pagamenti digitali cresce anche l’attenzione verso la sicurezza. D’altro canto, fenomeni come phishing, smishing e vishing sono purtroppo molto diffusi e non da tutti conosciuti come dovrebbero. Le carte moderne, comunque, integrano sistemi di protezione avanzati, notifiche in tempo reale e possibilità di blocco immediato tramite app o telefonata a un call center dedicato.

Questi strumenti di protezione rispondono a un’esigenza sempre più diffusa: avere la certezza della sicurezza senza rinunciare alla comodità.

Carte di credito: non solo per grandi spese

Il ruolo delle carte di credito è cambiato o, per essere più precisi, si è ampliato. Se in passato erano associate soprattutto a viaggi o acquisti importanti, oggi vengono utilizzate sempre più spesso nella vita quotidiana.

La possibilità di gestire pagamenti ricorrenti (per esempio gli abbonamenti a varie piattaforme), prenotazioni o spese online le rende strumenti versatili, adatti a diverse esigenze. Inoltre, molte soluzioni offrono funzionalità aggiuntive come la rateizzazione o programmi di cashback, allargando le possibilità di utilizzo. Da non dimenticare, inoltre, che la carta di credito offre una dilazione del pagamento (gli acquisti vengono addebitati il giorno 10 o 15 del mese successivo a quello di utilizzo).

Come orientarsi tra le diverse soluzioni

Con l’aumento delle offerte disponibili, scegliere la carta di pagamento più adatta può non essere immediato. Costi, condizioni e servizi accessori possono variare in modo significativo, rendendo utile un confronto tra le diverse opzioni.

Per questo motivo, confrontare le proposte disponibili su Facile.it, nota piattaforma di comparazione, può aiutare a individuare le soluzioni più in linea con le proprie abitudini di spesa, valutando in modo semplice caratteristiche e vantaggi delle diverse proposte.

Verso un futuro sempre più cashless

Il futuro è sempre più cashless. Il contante, infatti, continua a perdere centralità, mentre i pagamenti digitali diventano sempre più diffusi e integrati nella vita quotidiana.

Non è soltanto una questione tecnologica, ma di un cambiamento culturale. Le modalità di pagamento riflettono un nuovo rapporto con il denaro: più immediato, più tracciabile e sempre più connesso alle esigenze di una società in movimento.