Lucinda Riley si è spenta a 55 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. La scrittrice famosa in tutto il mondo era l’autrice del fortunato ciclo di romanzi ‘Le sette sorelle’

Si è spenta a soli 55 anni la scrittrice nordirlandese Lucinda Riley, nome d’arte di Lucinda Edmonds. Erano diversi anni che la scrittrice combatteva contro il cancro e nella sua ultima battaglia, non ce l’ha fatta. Si è spenta circondata dai figli e dal marito, e da un amore del pubblico che in questi anni non l’ha mai abbandonata. Lucinda Riley è diventata nel corso dell’ultimo decennio una delle scrittrici più amate nel contesto mondiale. E non solo per le Sette Sorelle, serie che l’ha resa nota, ma anche per tanti altri titoli.

I suoi romanzi e in particolar modo la saga intitolata Le sette sorelle hanno venduto nel mondo più di trenta milioni di copie, segno innegabile di un talento veramente prolifico che, forse, faceva storcere il naso ai critici letterari, ma di sicuro aveva una presa immediata e duratura sul grande pubblico. La Sorella Perduta, ultimo libro della saga, è arrivato solo lo scorso mese in Italia con l’editore Giunti e da allora è nella Top Ten.

La carriera

La carriera letteraria di Lucinda Riley era nata quasi per caso. Lunghi capelli biondi, minuta e sguardo penetrante, Lucinda nella sua prima vita aveva scelto la carriera di attrice, del resto la sua famiglia aveva una lunga tradizione di recitazione teatrale. Ha iniziato a calcare le scene da ragazzina interpretando anche molti sceneggiati televisivi, come The Story of the Treasure Seekers prodotto dalla Bbc. Poi, a 24 anni, la sua carriera ha avuto un momentaneo stop a causa della mononucleosi. Bloccata a letto si è messa a scrivere e da allora non ha mai più smesso.

Una lunga cavalcata, che negli ultimi anni era stata funestata dalla malattia ma non si era interrotta. La Riley ha lottato per portare a termine l’ultimo capitolo delle Sette sorelle che in Italia è stato appena pubblicato per i tipi di Giunti. L’ultimo messaggio trasmesso attraverso la sua numerosa famiglia lascia un dolore e l’amaro in bocca. La scrittrice aveva pronunciato queste parole: «Nel dolore e nella gioia del viaggio, ho imparato la lezione più importante che la vita possa offrire, e ne sono contenta. Il momento è tutto ciò che abbiamo.»