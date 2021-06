Questa sera, al G7 ci sarà un incontro tra i leader politici e i vertici della monarchia britannica. Per l’occasione, si parlerà di ambiente

Un incontro particolare, sicuramente tra i più singolari visti finora. In Cornovaglia, i leader politici hanno dato il via al tradizionale G7. Per la prima volta, si sono incontrati di persona dopo mesi di lavoro da remoto a causa del Coronavirus. Gli ospiti hanno scambiato tutti qualche parola con Johnson. Quest’ultimo era affiancato dalla neo-sposa Carrie Symonds, fra sorrisi e battute, prima di mettersi in posa per i fotografi. Per l’occasione, poi, hanno affrontato un tema molto importante, ovvero quello ambientale. E ieri sera hanno incontrato i vertici della monarchia britannica, tra cui la Regina Elisabetta.

Potrebbe interessarti:

Secondo fonti del governo di Londra e del palazzo reale, i leader hanno visto dapprima il principe Carlo e la consorte Camilla, visitando l’Eden Project, un complesso turistico eco-friendly, sponsorizzato dallo stesso erede al trono fra la svariate iniziative ambientali della sua fondazione. Successivamente, a raggiungerli, è stata la Regina in persona, che ha compiuto il suo primo viaggio dopo la scomparsa del suo amato Filippo. Per l’occasione, a lei si è aggiunto anche William, secondo in linea di successione alla corona, con la moglie Kate.

Come ha notato anche il Guardian, è raro che l’intero vertice di casa Windsor partecipi insieme a un evento pubblico con ospiti politici stranieri in trasferta. Un evento, dunque, quasi unico, quello del G7 in co-abitazione. E lo sforzo fatto dalla Regina fa riflettere anche sulla grande importanza che l’evento ricopre per tutta l’Europa. Particolare attenzione, infatti, si è spesa per quanto riguarda il clima.