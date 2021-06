Sorridenti e felici sugli spalti a tifare le proprie nazioni. Diletta Leotta con il tricolore sul viso e Can Yaman con la bandiera della Turchia

La prima partita degli Europei 2020 si è conclusa con un finale super promettente per la nazionale italiana: 3 a 0 per i nostri azzurri. Questi Europei emozionano essendo il primo grande evento dopo la pandemia di Coronavirus che ha permesso dal 1 Giugno di poter accedere di nuovo agli stadi per le competizioni sportive. E sugli spalti appaiono sorridenti e felici la coppia del momento: la conduttrice sportiva di casa nostra Diletta Leotta e il suo fidanzato, l’attore turco Can Yaman.

Nelle storie pubblicate su Instagram i due innamorati appaiono felici mentre insieme tifano per la propria nazionale. Uno contro l’altro ma felici di essere insieme. Un bell’esempio di cosa dovrebbe essere e significare il calcio che non divide ma unisce. La bella Diletta Leotta si è immortalata con il viso truccato con il tricolore italiano mentre il suo compagno stringe fiero la sua bandiera.

La loro storia

Bellissimi, giovani, innamorati e di successo. Diletta Leotta e Can Yaman sono una delle coppie più chiacchierate sui rotocalchi rosa del nostro paese. Periodo splendente per entrambi. La giornalista siciliana è entrata a far parte del cast della seconda edizione del reality show prodotto da Prime Video, Celebrity Hunted – Caccia all’uomo. Continuiamo ad ascoltare la sua voce nel programma radiofonico 105 Take Away ed è una certezza a bordo campo sulle reti di DANZ.

Can Yaman, invece, dopo il successo nella serie tv Bitter Sweet – Ingredienti d’amoree in DayDreamer – Le ali del sogno, sarà il nuovo volto di Sandokan nel reboot delle avventure delle avventure della Tigre di Mompracem.

Insomma, la loro relazione sembra andare a gonfie vele tanto che negli ultimi mesi si parlava anche di un passo importante che avrebbe portato Diletta Leotta a dire sì al suo innamorato. Smentite queste voci, i due si vivono la loro relazione con serenità mostrandosi sui social felici e innamorati. E ora anche tifosi.