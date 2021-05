E’ finita o non è finita la love-story con Can Yaman? Ai microfoni di “Striscia”, che stasera le consegna il Tapiro d’Oro, Diletta Leotta fa chiarezza

Nella puntata di Striscia la notizia in onda questa sera alle 20.35 su Canale 5, Diletta Leotta riceverà il settimo tapiro d’oro della sua carriera.

La bella giornalista sportiva di Dazn continua ad essere nel mirino del gossip per la sua chiacchieratissima storia con Can Yaman che, anzi, i ben informati qualche giorno fa davano addirittura per finita, subito dopo la comparsa sul settimanale Oggi di alcune foto apparentemente inequivocabili in cui Diletta baciava appassionatamente Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma:

“Quelle foto sono di Dicembre. Ero single, e a 29 anni se sei single, un limone te lo puoi anche concedere. Non mi aspettavo che pubblicassero quelle foto, anzi neppure mi aspettavo che potessero scattarle dentro casa”. Sulla questione, infine, Diletta Leotta – facendo seguito ad un post pubblicato su Instagram qualche giorno fa – ha aggiunto: “Ci sono dei limiti che non devono essere superati. E la sfera privata di una persona, fa parte di questi”. E’ lei stessa, a margine, che fa (finalmente?) chiarezza sulla sua storia con Can Yaman: “Sto ancora con lui. Eravamo in macchina insieme poco fa”.