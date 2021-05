All’apertura dell’ hub vaccinale al polo notatorio Fin di Ostia, Figliuolo anticipa la possibilità di utilizzo Astrazeneca per gli over 60

Il Commissario all’emergenza sanitaria, il Generale Figliuolo, in occasione dell’apertura del nuovo hub vaccinale di Ostia presso il polo notatorio della Fin, ha anticipato la possibilità che il vaccino Astrazeneca venga esteso alla categoria degli over 60 per permettere di velocizzare la campagna di vaccinazione e arginare la pericolosità del virus.

Secondo l’Ema, aggiunge Figliuolo, il vaccino è consigliato per alcune classi di età, ma va bene per tutti. In Gran Bretagna sono state vaccinate circa 21 milioni di persone e gli effetti collaterali sono stati pochissimi in proporzione. Secondo Figliuolo i vaccini a disposizione andrebbero utilizzati tutti perchè altrimenti si accumulano ritardi sulla tabella di marcia delle vaccinazioni e pertanto nella prossima rolling review potrebbe essere inserita questa novità dopo un contestuale confronto con l’Aifa, l’Iss e il Cts.

L’hub vaccinale del polo notatorio della Fin di Ostia è un polo a 10 corsie, in cui potrebbero essere inoculati a regime circa 1.000 vaccini al giorno. A disposizione ci sono per il paese fino al 6 maggio 4 milioni di vaccini fino all’arrivo di nuove forniture.

L’apertura del nuovo centro vaccinale presso un polo così significativo per lo sport rappresenta un messaggio di fiducia nella scienza e di fiducia per la ripartenza significativa di un settore fermo da mesi a causa della pandemia.

Si potrebbe garantire agli stessi atleti di gareggiare alle Olimpiadi di Tokyo 2021 senza il timore di contrarre il covid e questo è valido anche per gli atleti dei mondiali e degli europei di calcio. Prendere il coronavirus significherebbe anche far saltare le olimpiadi.