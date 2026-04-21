MareBirra 2026, a Vietri sul Mare quattro giorni tra birra, musica e street food

di Marisa Fava

È partito il conto alla rovescia per MareBirra 2026, l’evento che dal 7 al 10 maggio animerà Marina di Vietri con quattro giorni all’insegna della birra, del cibo e dello spettacolo.

L’iniziativa, sostenuta dal Comune di Vietri sul Mare, è organizzata dalla Pro Loco di Vietri sul Mare in collaborazione con l’Associazione Commercianti e con il supporto tecnico de La Fonte di Vincenzo Benincasa.

La manifestazione si svolgerà nella zona finale di Via Petrarca, nell’area antistante i Due Fratelli, trasformata per l’occasione in un vero e proprio villaggio del gusto. Protagoniste saranno le eccellenze enogastronomiche locali, con stand dedicati al food, ma anche spazi per artigianato e commercio.

Non mancheranno aree pensate per le famiglie, con spazi dedicati all’intrattenimento dei più piccoli tra animazione e attrazioni, per vivere l’evento in totale serenità.

Ricco il programma musicale e di spettacolo, con appuntamenti ogni sera a partire dalle ore 21.00. Si parte il 7 maggio con la comicità dei Ditelo Voi, seguiti l’8 maggio da una cover band dedicata a Pino Daniele. Il 9 maggio spazio alla musica live con la Via Toledo Band, mentre il 10 maggio il gran finale sarà affidato a Mixed by Erry.

Nei prossimi giorni saranno resi noti ulteriori dettagli, tra partner e proposte gastronomiche che accompagneranno le diverse tipologie di birra, in un evento che si conferma tra i più attesi della primavera in Costiera.