Linea Napoli-Salerno, lavori in corso: stop ai treni e bus sostitutivi

di Marisa Fava

Proseguono gli interventi di potenziamento infrastrutturale sulla linea storica Napoli-Salerno, con modifiche alla circolazione ferroviaria e possibili disagi per i viaggiatori.

I lavori, a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), rientrano nel progetto per la realizzazione del nuovo hub ferroviario di Pompei, una piastra di interscambio tra la linea storica e la circumvesuviana Napoli-Sorrento, gestita da EAV.

L’obiettivo è migliorare l’accessibilità per viaggiatori e turisti diretti agli Scavi Archeologici e al Santuario di Pompei.

I dettagli delle modifiche

Per consentire l’operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Torre Annunziata Centrale e Nocera Inferiore nei seguenti periodi:

dalle ore 5 di sabato 28 marzo alle ore 5 di domenica 30 marzo

dalle ore 5 di sabato 18 aprile alle ore 5 di domenica 20 aprile

Durante le sospensioni sarà attivo un servizio sostitutivo con autobus. I tempi di percorrenza potrebbero aumentare in base al traffico e i posti disponibili potrebbero risultare inferiori rispetto al normale servizio ferroviario.

Sui bus non è consentito il trasporto di biciclette, monopattini elettrici e animali di grossa taglia, fatta eccezione per i cani guida.

L’investimento

L’investimento complessivo per gli interventi è di circa 40 milioni di euro, finanziati in parte con fondi FSC e in parte attraverso il Contratto di Programma di RFI.