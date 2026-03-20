Tragedia a Mercato San Severino: trovata morta una donna di 40 anni

di Marisa Fava

Tragedia nella serata di ieri a Sant’Angelo, frazione di Mercato San Severino, dove una donna di circa 40 anni è stata ritrovata senza vita all’interno della propria abitazione.

A fare la drammatica scoperta è stato il marito, che ha rinvenuto il corpo della donna nel bagno di casa.

Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un gesto volontario, ma la dinamica è ancora in fase di accertamento.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, supportati da una squadra di volontari dell’associazione “La Solidarietà” di Fisciano. Nonostante i tentativi di rianimazione, purtroppo, per la donna non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.