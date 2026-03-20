Aggredisce il capotreno dopo la richiesta del biglietto: arrestato 50enne
Calci e pugni dopo il controllo del titolo di viaggio: decisivo l’intervento della Polizia
Violenta aggressione a bordo di un treno sulla tratta Salerno-Caserta, dove nei giorni scorsi un 50enne ha colpito il capotreno dopo la richiesta di esibire il biglietto di viaggio.
Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe inizialmente reagito con insulti per poi passare alle vie di fatto, sferrando calci e pugni contro il capotreno.
Determinante l’intervento degli agenti del Commissariato di Polizia di Sarno, allertati dal personale ferroviario e dai colleghi della vittima, intervenuti per prestare soccorso.
Alla stazione di Sarno, il 50enne è stato arrestato in flagranza di reato, in applicazione delle norme previste dal decreto sicurezza.
Il capotreno, invece, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “Martiri del Villa Malta”, dove è stato medicato: per lui una prognosi di pochi giorni.
L’arresto è stato successivamente convalidato dal giudice al termine del rito direttissimo.
ARTICOLO PRECEDENTE
Partoanalgesia, diritto delle donne: convegno all’Ordine dei Medici di Salerno
ARTICOLO SUCCESSIVO
Tragedia a Mercato San Severino: trovata morta una donna di 40 anni