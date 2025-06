Salerno in ansia per Benny Sarno, il fotografo in Rianimazione dopo l’incidente in Tangenziale

di Redazione ZON

Salerno è col fiato sospeso per Benny Sarno, fotografo molto conosciuto in città, rimasto gravemente ferito in un drammatico incidente stradale avvenuto lunedì sera lungo la Tangenziale. Il 38enne è attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, dopo l’impatto violentissimo tra la sua moto e un’automobile.

A manifestare pubblicamente affetto e solidarietà è stato anche il consigliere comunale Gianluca Memoli, che ha rivolto un appello commosso via social: “Attaccati a questa vita, abbiamo tutti bisogno di te!”. Nel corso della seduta consiliare di martedì, Memoli ha anche sollevato la questione della sicurezza sul tratto stradale teatro dell’incidente, chiedendo ad Anas interventi urgenti.

L’intera comunità salernitana si stringe in preghiera, nella speranza che Benny possa presto riprendersi.