Salerno investe nella rigenerazione urbana: 23 milioni di euro per cultura, sport e spazi pubblici

di Redazione ZON

Quasi 23 milioni di euro in arrivo per la rigenerazione urbana di Salerno grazie ai fondi Prius 2021-2027. A comunicarlo è stato l’assessore ai Lavori Pubblici, Dario Loffredo, nel corso del consiglio comunale tenutosi nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città.

L’investimento interesserà diversi ambiti: dal recupero di piazze e giardini storici alla riqualificazione di importanti strutture culturali e sportive. Tra gli interventi previsti, il restyling di Piazza Cavour sul lungomare, il parco del Seminario, il completamento del palazzetto dello sport con relativi parcheggi e la messa in sicurezza della pista ciclabile.

Rientrano nei progetti anche la valorizzazione del percorso storico-turistico tra via Tasso e via Spinosa, il recupero di Largo Plebiscito, largo Campo e dei giardini di via Croce (Belvedere).

Per quanto riguarda lo sport, saranno oggetto di interventi lo stadio Vestuti, la palestra Senatore e i campetti di quartiere. Sul fronte culturale, fondi destinati a Palazzo di Città, Teatro Verdi, Casino Sociale, Casa del Combattente, Chiesa dell’Annunziata e Ave Gratia Plena.

Una visione di città che punta alla bellezza, alla funzionalità e alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e urbanistico.