Carabinieri, oltre 38mila interventi in cinque mesi nella provincia di Salerno: il bilancio operativo

di Redazione ZON

Nel periodo gennaio-maggio 2025, l’Arma dei Carabinieri ha gestito nella provincia di Salerno ben 38.137 chiamate al numero unico di emergenza 112, con una media di circa 211 interventi al giorno. Le attività sono state svolte attraverso tutte le componenti operative dislocate sul territorio: Stazioni, Nuclei Operativi e Radiomobili e Aliquote di primo intervento.

Sul fronte della prevenzione, i reparti territoriali – 2 Reparti Territoriali, 8 Compagnie, 3 Tenenze e 91 Stazioni Carabinieri – hanno effettuato 78.118 servizi perlustrativi e di pattuglia, controllando 94.628 persone, 69.185 veicoli e 54.498 documenti.

Contrasto alla criminalità

Nel contrasto alla criminalità, l’Arma ha deferito all’Autorità Giudiziaria:

143 persone per furto (di cui 15 in arresto);

(di cui 15 in arresto); 11 per rapina (6 in arresto);

(6 in arresto); 2 per omicidio volontario (una in arresto);

(una in arresto); 1 per associazione per delinquere (una in arresto);

(una in arresto); 27 per estorsione (6 in arresto);

(6 in arresto); 37 per ricettazione (5 in arresto);

(5 in arresto); 127 per truffe e frodi informatiche (4 in arresto);

(4 in arresto); 392 per lesioni dolose, percosse e minacce (10 in arresto).

Droga, codice rosso e fasce deboli

Sono 121 le persone deferite per spaccio di droga, 67 delle quali in stato di arresto. Complessivamente sono stati sequestrati circa 33,9 kg di sostanze stupefacenti (cocaina, eroina e hashish). Sono 171 i segnalati al Prefetto come assuntori.

In ambito “Codice Rosso”, sono state segnalate 336 persone, con 37 arresti ed esecuzione di 66 provvedimenti cautelari personali (allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento). Per le truffe agli anziani, sono 39 i deferiti, 9 in arresto.

Attività dei reparti speciali

I reparti specializzati (NAS, NOE, NIL, NAC e Carabinieri Forestali) hanno eseguito circa 6.223 controlli, con 258 persone denunciate, una arrestata e sequestri per oltre 16 milioni di euro. Le sanzioni amministrative ammontano a circa 535mila euro.

Codice della strada

Sono 2.943 le sanzioni comminate, per un importo di 9.788.779 euro. Tra queste:

220 per mancato uso della cintura ;

; 175 per guida senza patente ;

; 25 per guida senza casco ;

; 29 per guida in stato di ebbrezza ;

; 11 per guida sotto effetto di droghe.

Sono stati sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo 491 veicoli.

Misure di prevenzione

Sono state proposte 236 misure di prevenzione personale, tra cui 115 fogli di via obbligatori, 121 avvisi orali e 25 misure di sorveglianza speciale. In seguito ad accertamenti patrimoniali e bancari, 70 persone sono state denunciate.