Comune di Baronissi: giornata dell’Arte oggi giovedì 5 giugno. Guest il rapper Yung Snapp

di Redazione ZON

Sarà una grande festa dei giovani la “Giornata dell’Arte 2025 a Baronissi”. Oggi, giovedì 5 giugno, Via Don Minzoni si trasforma in un palcoscenico di creatività, musica e talento per la Giornata dell’Arte 2025! A partire dalle ore 10:00, l’evento — a ingresso libero — animerà le strade di Baronissi con performance di giovani artisti e studenti dell’Istituto Margherita Hack, protagonisti assoluti di una giornata dedicata all’arte in tutte le sue forme.

Organizzato con il patrocinio del Comune di Baronissi e in collaborazione con il Forum dei Giovani, l’evento ospiterà anche Yung Snapp, produttore e rapper napoletano, che ha conquistato la scena partenopea e nazionale: come pochi altri sa avvicinare il suo pubblico alla wave partenopea.

Cresciuto sotto l’influenza di Scott Storch e Timbaland, ha collaborato con artisti come Gué Pequeno, Clementino, MadMan, Fabri Fibra, Luchè, oltre a guidare la scena con il collettivo SLF. La sua energia e il suo talento porteranno sul palco vibrazioni uniche.

«Crediamo nei giovani – esordisce il Sindaco Anna Petta – L’Amministrazione è sempre al fianco delle giovani generazioni e li supporta. Significa investire nel futuro, creare aggregazione e soprattutto stimolarli a tirare fuori i propri talenti inespressi e le proprie emozioni attraverso l’arte. Educare alla bellezza: è questa la nostra missione, fornendo modelli positivi. Sarà una giornata meravigliosa, con Baronissi invasa dai giovani delle scuole e anche provenienti dai territori limitrofi. È una grande festa, che è cresciuta negli anni, grazie al Forum dei Giovani e agli studenti del Margherita Hack. È l’evento che segna la fine dell’anno scolastico, con il desiderio di stare tutti insieme, aprendoci all’estate. Sarà un’onda di energia positiva ed entusiasmo».

Un intenso programma dalle ore 10 del mattino, in cui si alterneranno tornei e premiazioni. Pausa pranzo insieme. Alle ore 17 si sprigioneranno tutti i colori dell’Holi Color, il festival dei colori, che creerà un clima festoso, per poi lasciare spazio alla musica. Dalle ore 22.30 sul palco della Giornata dell’Arte di Baronissi si esibiranno i cantanti emergenti, per poi lasciare spazio alla guest della serata, Yung Snapp e proseguire poi con Dj set fino a mezzanotte.

«Siamo orgogliosi di essere riusciti, anche quest’anno, ad organizzare la Giornata dell’Arte. È un momento straordinario di aggregazione e ringraziamo tutti per il supporto», racconta il Forum dei giovani, presieduto da Luigi Vitale.

«La Giornata dell’Arte è uno spazio di espressione libera, creativa e partecipata, pensato per valorizzare i talenti del nostro territorio e dare voce alle nuove generazioni – aggiunge Ester Sapere, consigliera con delega alle politiche giovanili – Questo evento rappresenta un’occasione concreta per mettere al centro i giovani e le loro passioni. Un ringraziamento speciale al Forum dei Giovani di Baronissi per la passione con cui promuove iniziative che arricchiscono la nostra città e agli studenti dell’Istituto Margherita Hack, cuore pulsante di questa manifestazione».

BIO. Yung Snapp si avvicina al mondo della musica da giovanissimo, influenzato da Scott Storch e Timbaland. Nel 2014, all’età di 18 anni vince un contest organizzato da Don Joe che lo porta a collaborare con Dogozilla Empire, entrando successivamente nel roster. Nel 2015 entra a far parte del collettivo 365 MUV, dove conosce Lele Blade e Vale Lambo con i quali forma il gruppo Le Scimmie. Il 30 settembre 2016 viene pubblicato in freedownload sul sito di Dogozilla il primo album in studio de Le Scimmie, intitolato El Dorado. Yung Snapp cura tutte le produzioni dell’album. Nel frattempo, comincia a produrre per volti noti del panorama hip hop italiano, tipo Gué Pequeno, Clementino, Fabri Fibra, Emis Killa e Ntò. Nel 2017 viene ripubblicato l’album El Dorado de Le Scimmie in una nuova versione con quattro pezzi inediti.[3] Successivamente produce varie canzoni per i primi dischi da solista di Vale Lambo e Lele Blade, produce una canzone nel disco Potere di Luchè, collabora con MadMan alla produzione di tre tracce in MM vol. 3 e firma una produzione per Dani Faiv. Nel mese di aprile del 2018 si laurea come tecnico radiologo.

Nel 2018, Yung Snapp canta per la prima volta nel brano Bentley di Lele Blade. L’anno seguente fonda il collettivo SLF insieme a Lele Blade, MV Killa, Vale Lambo e Niko Beatz, a seguito della loro uscita da 365 MUV, dove Yung Snapp funge sia da produttore che da rapper. Con MV Killa pubblica nel 2020 il joint album Hours e nel 2022 partecipa con la SLF a We the Squad, Vol. 1. Il primo album da solista di Yung Snapp, Hotel Montana, è stato pubblicato nel settembre 2023, ricevendo poi una edizione deluxe l’anno successivo.