Sciopero generale a Napoli: disagi per i treni, regolari metro e bus

di Redazione ZON

Giornata complicata per i trasporti pubblici a Napoli a causa dello sciopero generale indetto dai sindacati autonomi Usb, Cub e Cobas. La mobilitazione coinvolge numerosi settori, dalla sanità alla scuola, ma i disagi principali si registrano nel settore dei trasporti.

Per quanto riguarda i treni regionali, si segnalano ritardi e cancellazioni, mentre la metropolitana e i mezzi di superficie – bus e tram – stanno funzionando regolarmente, con conseguenze limitate per i viaggiatori.

Lo sciopero del personale delle Ferrovie è iniziato alle ore 21:00 di ieri e proseguirà fino alle 20:59 di oggi, con fasce di garanzia previste dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 18:00 alle 21:00 per i servizi regionali. Trenitalia invita gli utenti a informarsi prima di mettersi in viaggio, segnalando possibili cancellazioni parziali o totali dei treni Frecce, Intercity e del servizio regionale.

Disagi anche nel settore aereo: ITA Airways ha comunicato la cancellazione di 34 voli – sia nazionali che internazionali – di cui 32 previsti per oggi, mentre altri due sono stati soppressi nelle giornate del 19 e del 21 giugno.

Oggi si svolge inoltre lo sciopero di 8 ore dei metalmeccanici, indetto da Fiom, Fim e Uilm per il rinnovo del contratto nazionale. Manifestazioni sono previste in diverse città italiane, tra cui Napoli, Bologna e Mestre. I segretari generali Michele De Palma, Ferdinando Uliano e Rocco Palombella prenderanno la parola rispettivamente in queste tre città.

Oltre ai disagi per i trasporti, si prevedono ripercussioni sul traffico urbano a causa dei cortei organizzati in occasione della mobilitazione.