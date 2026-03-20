20 Marzo 2026 - 12:48

Sarno, assalto armato a distributore: commando in fuga

Quattro uomini armati colpiscono a Lavorate e fuggono con l’incasso

rione petrosino Cava Las Vegas

Momenti di paura nella serata di ieri in una frazione di Sarno, dove un distributore di carburante è stato preso di mira da un commando armato.

Secondo le prime ricostruzioni, quattro uomini con il volto coperto hanno raggiunto il titolare intorno alle 20, minacciandolo con una pistola e costringendolo a consegnare l’incasso della giornata.

L’azione è durata pochi minuti, poi la fuga a bordo di un’auto.

Sul caso indagano le forze dell’ordine: al vaglio le immagini della videosorveglianza per risalire ai responsabili.

L’episodio riaccende l’allarme sicurezza nell’Agro Sarnese.