20 Marzo 2026 - 12:48
Sarno, assalto armato a distributore: commando in fuga
Quattro uomini armati colpiscono a Lavorate e fuggono con l’incasso
Momenti di paura nella serata di ieri in una frazione di Sarno, dove un distributore di carburante è stato preso di mira da un commando armato.
Secondo le prime ricostruzioni, quattro uomini con il volto coperto hanno raggiunto il titolare intorno alle 20, minacciandolo con una pistola e costringendolo a consegnare l’incasso della giornata.
L’azione è durata pochi minuti, poi la fuga a bordo di un’auto.
Sul caso indagano le forze dell’ordine: al vaglio le immagini della videosorveglianza per risalire ai responsabili.
L’episodio riaccende l’allarme sicurezza nell’Agro Sarnese.