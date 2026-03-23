CENTRO FAMIGLIA: IL CONSORZIO SOCIALE S10

di Redazione ZON

LANCIA IL QUESTIONARIO PER ASCOLTARE

I BISOGNI DELLE FAMIGLIE

Al via la campagna di sensibilizzazione promossa dal Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro – Alburni (Ambito S10) per coinvolgere direttamente le famiglie del territorio nella definizione e nel miglioramento dei servizi sociali. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività del Centro Famiglia, servizio sociale gratuito promosso dal Consorzio e rivolto al sostegno delle famiglie nel loro ruolo educativo, sociale, relazionale, genitoriale ed emotivo. Le attività del Centro Famiglia sono realizzate insieme con la Cooperativa Sociale Iris e l’Associazione Il Cortile APS.

In questo contesto si colloca la diffusione di un questionario articolato in 19 domande, pensato per raccogliere indicazioni concrete su bisogni, aspettative e priorità delle famiglie, in particolare rispetto ai servizi offerti dai Centri Famiglia attivi sul territorio.

Il questionario, già somministrato in una prima fase alle famiglie che usufruiscono dei servizi del Consorzio, è ora aperto a tutta la popolazione del Vallo di Diano, Tanagro e Alburni fino al 30 aprile. Le domande, a risposta sia chiusa che aperta, sono distribuite attraverso canali web, social e cartacei e potranno essere compilate in forma anonima e autonoma da genitori o tutori di minori di età compresa tra 0 e 18 anni. È richiesto un solo questionario per ciascun nucleo familiare.

Il questionario è disponibile sulla home page del sito web del Consorzio Sociale S10, oppure attraverso il seguente link diretto:

Centro Famiglia Vallo di Diano, Tanagro, Alburni – Compila modulo

UNO STRUMENTO PER MIGLIORARE I SERVIZI

L’iniziativa rientra nel Progetto di rafforzamento del Centro Famiglia, finanziato dalla Regione Campania, e rappresenta un passaggio fondamentale per orientare in modo sempre più efficace le politiche sociali del territorio. “Ascoltare le famiglie -sottolinea il presidente del Consorzio Sociale S10 Michele Di Candia– è il primo passo per costruire servizi davvero utili e rispondenti ai bisogni reali del territorio. Il questionario rappresenta uno strumento concreto di partecipazione e condivisione”.

Il Consorzio Sociale S10 invita tutte le famiglie del territorio a partecipare all’iniziativa, contribuendo con il proprio punto di vista al miglioramento dei servizi: “La partecipazione attiva delle famiglie -conferma il direttore Antonio Florio– è fondamentale per costruire servizi sempre più efficaci. Attraverso questo questionario potremo raccogliere dati utili e orientare al meglio le future azioni del Consorzio”. Partecipare significa quindi aiutare a costruire un sistema di servizi più vicino alle esigenze reali delle comunità.

IL RUOLO DEL CENTRO FAMIGLIA

Il Centro Famiglia è un servizio sociale gratuito del Consorzio, pensato per sostenere le famiglie nel loro ruolo educativo, sociale, relazionale, genitoriale ed emotivo. È rivolto a tutte le famiglie con figli tra 0 e 18 anni – comprese famiglie monoparentali, giovani coppie e famiglie straniere – con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e promuovere il benessere familiare.

Gli sportelli sono attivi su tutto il territorio, con sedi a: